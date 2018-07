A Valenzano il Corteo Storico barocco, la rievocazione della miracolosa intercessione di San Rocco che salvò il paese dalla peste

Nell'ambito dei solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, Patrono di Valenzano, il Comitato Feste Patronali, presieduto da Davide Abbinante, ha organizzato il Corteo Storico barocco, che sfilerà il prossimo mercoledì 15 Agosto 2018, a partire dalle ore 20,00 e che, giunto alla sua quindicesima edizione, ripercorrerà i drammatici fatti del 1656, quando il terribile flagello della peste si abbattè sulla Terra di Bari, provocando numerose vittime.

In quel clima di profondo dolore, la cittadina Valenzanese non fu toccata dall'epidemia e attribuì tale prodigioso evento alla miracolosa intercessione di San Rocco, già Patrono del paese. Per tanto la Magnifica Università di Valenzano, ovvero l'allora Consiglio Comunale, unitamente al Clero ed alla Corte Baronale, decise di redigere pubblico atto nel quale la popolazione di Valenzano si votò unanimemente a San Rocco, sancendo l'inizio di sfarzosi festeggiamenti in suo onore.

Il Corteo, infatti, vedrà un triplice momento del solenne Voto a San Rocco: nella prima parte le infauste conseguenze della peste nella Terra di Bari e l'intercessione di San Rocco che scongiurò l'infezione della cittadina valenzanese; la seconda parte è dedicata alla storia locale, con i figuranti che rivestiranno il ruolo del Sindaco, degli Eletti, del Notaio e del Canceliere, del Governatore e Moglie, del Medico, dei popolani, del Capitolo Parrocchiale e della Corte Baronale, con in testa il Banditore a declamare il Voto ad ogni angolo del centro storico; nella terza ed ultima parte si rivedrà l'affermazione del culto verso San Rocco, cresciuto esponenzialmente negli anni successivi, con i pellegrini che giungevano dai paesi circonvicini per chiedere grazie e per "placare l'ira divina" da epidemie pestilenziali, che allora mieterono numerose vittime. Chiuderà il Corteo storico il Quadro ex-voto di San Rocco, Patrono del paese.