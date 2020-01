Corti nella corte 3° edizione a Palazzo Pesce

CORTI NELLA CORTE 3° Edizione, la Rassegna Regionale di Teatro Filodrammatico "I volti del Teatro tra Generi ed Epoche"



Il concorso-rassegna ha come finalità la valorizzazione del teatro amatoriale come strumento di aggregazione e di crescita culturale in una modalità che mira a ri-evocare l’iniziativa, diffusa nelle corti aristocratiche e nei palazzi nobiliari dei secoli scorsi, di intrattenere gli ospiti negli spazi a disposizione del proprio palazzo o della propria residenza con “rappresentazioni-brevi” che pur mantenendo la specificità comunicativa del mezzo teatrale potevano fare a meno di un palcoscenico e di una scenografia.



Il concorso è intitolato alla memoria dell’illustre intellettuale/aristocratico molese Avv. PIERO DELFINO PESCE che tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 diede vita e sostenne l’aggregazione Filodrammatica come strumento di promozione culturale e umana. L’attività e l’impegno per il teatro dell’ Avvocato Piero Delfino Pesce si concretizzò oltre che nella costituzione di una compagnia amatoriale di indubbia qualità anche nella scrittura di ben 13 opere drammaturgiche da lui firmate; ma soprattutto da una costante attrattiva verso i suoi possedimenti presso cui metteva a disposizione spazi come veri e propri “teatri all’aperto” dove poter esprimere – vedere e vivere il teatro: un’ emozione continua che si diffonde e contagia tutti “ dagli attori agli spettatori”- “dalla Platea al Palcoscenico”.



La rassegna / concorso avrà luogo nella bellissima Location di PALAZZO PESCE in Mola di Bari, luogo in cui PIERO DELFINO PESCE ha vissuto – composto e operato per il teatro.



La manifestazione avrà luogo il 3-10-17-24 Luglio 2020 e si concluderà nel primo Weekend di settembre con lo spettacolo vincitore in una serata finale al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari.



L'evento è organizzato dalla Compagnia TEATRAMICO in collaborazione con la direzione artistica di PALAZZO PESCE - Location Eventi e con FITA Puglia - Federazione Italiana Teatro Amatoriale.