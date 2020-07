Osservare la spettacolare cometa Neowise: tre appuntamenti nel parco dell'Alta Murgia e a Lama Balice

Venerdì 24 Luglio dalle 19.30 alle 23.30 saremo ospiti a Torre Sansanello per la serata "Alla Conquista della Luna" un evento di teatro – scienza e astronomia.

Nel bellissimo contesto naturale di Torre Sansanello, sulle dolci colline tra il Castel del Monte e il Parco dell’Alta Murgia si comincia con lo spettacolo di teatro-scienza dal titolo “Armstrong e la conquista della Luna” a cura della compagnia Il Teatro del Viaggio: l’attore Gianluigi Belsito interpreterà Neil Armstrong che racconterà l’avvincente storia del primo allunaggio avvenuto esattamente 51 anni fa. Al termine dell’attività teatrale volgeremo lo sguardo al cielo scuro dove sarà visibile la cometa i pianeti Giove e Saturno, ma anche lontanissime nebulose ed ammassi di stelle.

In questa serata potrete degustare la Puccia Gourmet Homemade, gli speciali cocktail dal sapore della Murgia e aperitivi

Ticket 20€ inclusa la Puccia + Calice di Vino

Per info e prenotazioni: 388.9950903



Sabato 25 Luglio dalle ore 19:00 alle ore 23:30 ritorniamo in uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “ Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, per osservare al meglio la cometa Neowise.

A seguire potremo ammirare direttamente ad occhio nudo la Via Lattea ed al telescopio il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle e nebulose, accompagnati dai nostri divulgatori.

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.



Domenica 26 Luglio dalle ore 19:30 alle ore 22:30 ci ritroveremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Condotti dalle guide esperte del SAC Nord Barese Ofantino esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per ammirare la cometa e poi Giove, Saturno e altro ancora.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956