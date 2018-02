Decorazione 2.0. il digitale applicato al mondo del vetro, del legno del metallo. Nuove opportunità di mercato

A Bari, giovedì 22 febbraio dalle 9,00, presso Hotel Villa Romanazzi Carducci (Via G. Capruzzi 326), l’evento sull'uso della tecnologia digitale applicata ai nanocoloranti permette la decorazione di materiali di uso comune, dal vetro al legno, dalla ceramica al metallo, dalla pelle ai tessuti. Durante il workshop affronteremo tematiche tecniche relative agli inchiostri e alle certificazioni. Parleremo di nuove nicchie e opportunità di mercato. Analizzeremo casi concreti e realizzazioni in sala.

Per le tematiche affrontate questo evento è particolarmente indicato per architetti, designer, interior designer, falegnami, vetrai e tutti coloro che attraverso la decorazione personalizzata possono valorizzare e aggredire nuove nicchie di mercato e dare valore aggiunto ai propri prodotti.

Evento gratuito, ma registrazione obbligatoria.



Programma:

• Introduzione al progetto di decorazione digitale per mezzo dei nanocoloranti.

• Approfondimento sulle tecnologie e sulle flessibilità offerte dal digitale.

• Panoramica tecnica effettuata direttamente dall’inventore dei nanocoloranti

• Presentazione prodotti e progetti realizzati: dalla progettazione alla definizione grafica, alla prodizione.

• Analisi e spazio aperto a discussione su campioni portati in sala.



Si prega di confermare la presenza.

Segreteria organizzativa:

Meeting Planner

Via Divisione Paracadutisti Folgore, 5, 70125, Bari.

Tel – 080 9905360

Email – info@,meeting-planner.it

www.meeting-planner.it

Biglietti su http://decorprint.tech/formazione/iscrizione-evento-bari/