Appuntamento con la più grande degustazione a cielo aperto "Calici di Stelle 2018"

La più grande degustazione a cielo aperto di Puglia cambia veste, diventando un vero e proprio viaggio tra i tesori dell’enogastronomia, della cultura e del paesaggio della nostra regione, in compagnia delle cantine socie del Movimento Turismo del Vino Puglia. Quattro gli appuntamenti, dal 4 al 10 agosto, in quattro location d’eccezione su tutto il territorio pugliese: da Monopoli a Corato, da Manduria a Supersano, per immergersi in uno scrigno di tesori da scoprire.



LE TAPPE



4 AGOSTO | Monopoli (BA),

MASSERIA GARRAPPA

Contrada Losciale, 85

70043 Monopoli BA

GPS: 40.895387,17.353974

www.masseriagarrappa.com



6 AGOSTO | Corato (BA)

LA LOCANDA DI BEATRICE

sp.231 (ex ss.98) km 47+500

70033 Corato BA

GPS: 41.1462951,16.3998225



8 AGOSTO | Manduria (TA)

VINILIA WINE RESORT

Contrada Scrasciosa

74024 Manduria TA

GPS: 40.4177271,17.5996232



10 AGOSTO | Supersano (LE)

MASSERIA LE STANZIE

Strada Provinciale 362, km 32.9,

73040 Supersano LE

GPS: 40.042822,18.2137174





PROGRAMMA



I TOP WINE

Protagoniste assolute di ogni serata le 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. Nelle isole d’assaggio, i sommelier della Fondazione Italiana Sommelier - Puglia offriranno in degustazione i Top Wine del Consorzio, tra etichette rinomate e rarità di pregio.

LE DEGUSTAZIONI GUIDATE

Quattro momenti nel corso di ogni serata, per approfondire i grandi autoctoni e le principali cultivar pugliesi con la guida degli esperti Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Le degustazioni guidate, della durata di 30 minuti ognuna, sono dedicate ai Top Wines e sono riservate a un numero massimo di 25 partecipanti ciascuna. In apertura, la degustazione guidata di due extravergine a confronto, a cura di Buonaterra - Movimento Turismo dell'Olio Puglia.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al desk.

A PROVA DI NASO

Il gioco per mettere alla prova il proprio olfatto cercando di riconoscere i sentori dei vitigni autoctoni pugliesi. In omaggio una fornitura di vini #MTVPuglia

IL SALOTTO DEL LIBRO

Le più interessanti personalità del mondo della cultura pugliese dialogheranno di storie e testi di Puglia. A cura di Eventi D'autore e Laterza libreria di Bari

NOTE DI STELLE

In ogni tappa, intratterrà gli ospiti la selezione musicale della Birbantband, giovane gruppo bandistico itinerante di 12 elementi, che suonerà dal vivo spostandosi tra le diverse aree di ogni location.

GLI EVO DI BUONATERRA

Nell’Isola degli Evo sarà possibile degustare e acquistare il meglio degli extravergine pugliesi, a cura di Buonaterra - Movimento Turismo dell’Olio Puglia.

AREA EVO & FOOD

Ad accompagnare la degustazione dei vini dei soci, le preparazioni dei cuochi de La Puglia è Servita. I menù comprenderanno due-tre proposte tra cui scegliere, diverse per ogni tappa, tutte con materie prime selezionate e preparate al momento. Nell’Isola degli Evo, sarà possibile degustare e acquistare il meglio degli extravergine pugliesi, a cura di Buonaterra - Movimento Turismo dell'Olio Puglia.

LE CENE A QUATTRO MANI

I grandi vini sposano l’alta cucina in un’esperienza unica, per i palati più raffinati, in collaborazione con La Puglia è Servita. L’innovazione gastronomica di Puglia trova espressione in una serie di menù esclusivi in cui tutta la creatività dei cuochi de “La Puglia è Servita”, in duetti inediti

Nella buvette degli Evo e dei vini, riservata ai soli ospiti della cena, degustazione di tutti i Top Wine e una selezione di bianchi e rosati, a cura della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

NB: La partecipazione è possibile solo su prenotazione, per un numero limitato di commensali.

ESTATE ARCHEOLOGICA

Ogni tappa di Calici di Stelle è abbinata alle esclusive proposte di itinerario, per scoprire ed esplorare le più interessanti bellezze archeologiche del territorio in compagnia di guide archeologiche esperte.

TICKET & COSTI

INGRESSO: 20€ (comprendente 8 degustazioni di vino + 1 degustazione food + calice in vetro e portatasca in omaggio)

- DEGUSTAZIONI FOOD AGGIUNTIVE: 5€



- CENE:

4 agosto | Masseria Garrappa: 60 €



6 agosto | La Locanda di Beatrice: 60 €



8 agosto | Vinilia Wine Resort: 60 €



10 agosto | Masseria Le Stanzie: 50 €



Prenotazione obbligatoria (posti limitati)



INFO

Tel. 080 5233038

Mail. segreteria@mtvpuglia.it

Web. http://www.mtvpuglia.it