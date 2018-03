Biagio Izzo e Rocío Muñoz Morales in scena a Putignano con "Dì che ti manda Picone"

Antonio Picone è un uomo di circa 50 anni con le peculiarità di un ragazzino: incompiuto, inaffidabile, immaturo. Se avesse avuto una vita agiata lo si definirebbe un figlio di papà ma il padre lo ha perso presto: Pasquale Picone martire del lavoro che si diede fuoco nel comune di Napoli per non accettare i soprusi del potere al licenziamento dall’Italsider. Un eroe popolare riconosciuto da tutti per la sua integrità morale. Ed è la condizione di “figlio di” che rende Antonio interessante agli occhi di un Senatore senza scrupoli e dei suoi complici. In un divertente susseguirsi di colpi di scena scoprirà di essere migliore di quanto avrebbe creduto e deciderà di utilizzare l’opportunità offertagli per diventare il difensore dei più deboli.

Compagnia Enfi Teatro

Biagio Izzo, Rocío Muñoz Morales

DÌ CHE TI MANDA PICONE

in omaggio alla memoria di Elvio Porta

con Biagio Izzo, Rocío Muñoz Morales; e con Mario Porfito, Lucio Aiello, Rosa Miranda, Arduino Speranza, Antonio Romano, Agostino Chiummariello, Angela Tuccia

commedia in due atti scritta da LUCIO AIELLO