Continua la rassegna teatrale musicale presso Palazzo Rubino in Triggiano alla via Cavour n. 9. Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 21,00 sarà la volta dello spettacolo Di nuovo qui. Approfittando delle più belle melodie di Pino Daniele, cercheremo di raccontare Napoli e la filosofia napoletana attingendo dagli autori intramontabili della letteratura partenopea: Eduardo De Filippo, Totò e un attore rimasto nel cuore degli italiani: Massimo Troisi con cui Pino Daniele ha avuto un legame quasi indissolubile, contribuendo a rendere ancora più immortali i suoi lungometraggi di cui apprezzeremo alcune scene. Tre musicisti: Michelangelo Carbonara, piano e voce, Costantino Cataldo, batteria e Vito Martiradonna, basso, suoneranno e canteranno le intramontabili melodie del cantautore partenopeo, accompagnati da Antonio Bellino che cercherà di far rivivere il pensiero e l'arte di Eduardo De Filippo e dei vari autori napoletani.

Alla fine della serata degustazione.



Per info e prenotazioni : 371/358.26.45