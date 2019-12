XI edizione del festival metropolitano “Di Voce in Voce”, due giorni di musica all'Auditorium Vallisa di Bari

Venerdì 6 dicembre e sabato 7 prende il via l'undicesima edizione del Festival Metropolitano «Di Voce in Voce» che proporrà quattro concerti di pregio all’interno dell'Auditorium Vallisa di Bari (ad ingresso libero fino ad esaurimento posti). La kermesse, organizzata e diretta dall’associazione culturale Radicanto, è realizzata con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Fondazione Nikolaos, e della COAR (Cooperativa artisti). Questa nuova edizione si propone di approfondire l’omaggio alla millenaria tradizione d’autore e popolare del Mediterraneo. «La storia non smetterà mai di insegnarci il futuro attraverso l’arte e l’esercizio del pensiero critico», dichiara il direttore artistico Giuseppe De Trizio.

Venerdì 6 dicembre, con inizio alle 19,30, inaugurerà il festival il concerto di chitarra “Ventana” del musicista Giuseppe De Trizio, che proporrà brani di sua composizione in equilibrio tra musica classica, world music e jazz. A seguire sarà ospitato, in esclusiva regionale, lo spettacolo “Il deserto e la neve” dedicato alla storia vera di una coppia di giovani arabi emigrati al Nord Italia, un racconto accorato di pace e intercultura, disteso sulle composizioni del contrabbassista Carlo La Manna, dell’oud di Adolfo La Volpe, delle percussioni di Francesco Savoretti e delle corde chitarristiche di Luigi Bolognese.

Sabato 7 dicembre, sempre dalle 19,30, saranno di scena due concerti intriganti: il concerto della virtuosa flautista leccese, Giorgia Santoro, con lo spettacolo “Déjà vu”, raffinato e travolgente al contempo. Prestigiosa sarà la chiusura del festival affidata ai padroni di casa Radicanto, che presenteranno il nuovo spettacolo e l'ultimo album, intitolati “Le Indie di Quaggiù”: un viaggio attraverso la millenaria tradizione musicale del meridione d’Italia, autentico bacino delle musiche del Mediterraneo.

PROGRAMMA

VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019 ore 19.30 AUDITORIUM VALLISA – BARI

GIUSEPPE DE TRIZIO “VENTANA”

LA MANNA, SAVORETTI, BOLOGNESE, LA VOLPE “IL DESERTO E LA NEVE”

SABATO 7 DICEMBRE 2019 ore 19.30 AUDITORIUM VALLISA – BARI

GIORGIA SANTORO “DEJA’ VU’”

RADICANTO “LE INDIE DI QUAGGIU’”