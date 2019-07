Dialoghi mediterranei… nella murgia dell’olio e della mandorla

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Toritto, in collaborazione con la Pro Loco Toritto - Quasano, propone nel prossimo mese di luglio un ambizioso e impegnativo festival di carattere culturale e turistico volto a coniugare cultura, saperi e risorse del territorio.



L’evento si svolgerà nella borgata di Quasano nei giorni 13 e 14 luglio 2019 a partire dalle ore 16.00.

Si tratta di due giorni immersi nel verde fra parole, immagini, musica, arte e sapori che si fonderanno in un unico tema: “Il gusto del bello”, per la riscoperta e la valorizzazione del nostro territorio.

L’intento è quello di offrire ai visitatori un’occasione per riflettere su cosa si intenda oggi per “bellezza” attraverso un’esperienza emozionale che faccia riscoprire il rispetto del “bello”, la sua cura e la sua conservazione.

A conferenze e convegni si alterneranno laboratori di scrittura e lettura creative per bambini e ragazzi, realizzazione di manufatti e make-up scenico; si contemplerà la bellezza del paesaggio murgiano con alcune passeggiate alla scoperta di jazzi e masserie; si valorizzeranno i prodotti tipici realizzando e degustando i piatti della tradizione al fine di congiungere la bellezza dello spirito con quella della natura e con la bontà dei sapori.