Diodato a Bari, il vincitore del Festival di Sanremo 'farà rumore' al centro Mongolfiera Santa Caterina

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo Con il brando “Fai rumore”, Sabato 22 Febbraio Diodato sarà ospite del centro commerciale (dalle ore 11.00) e incontrerà i fan per firmare le copie del suo nuovo album “Che vita meravigliosa”.

Acquista il disco al Feltrinelli Village in Galleria o alla Feltrinelli libri e musica in via Melo e ritira il pass per partecipare al firma copie!

Evento in collaborazione con La Feltrinelli