Al TeatroTeam di Bari in scena "Dirty Dancing il Musical"

Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni ’60, dirty dancing il musical (the classic Story on Stage) racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny castle: e nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico nasce la loro storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale.

Sabato 10 Marzo 2018 ore 21

Domenica 11 Marzo 2018 ore 18,30



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 45

Poltrona: € 38

Galleria: € 33





Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 25





Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 36,50

Galleria: € 25,50