“Diversi è uguali, comunicare la diversità contro gli stereotipi”, a Bari la Giornata mondiale contro l’omofobie e la transfobia

In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), promossa per il 17 maggio dall’Unione Europea nel 2007, il tavolo tecnico LGBTQI e l'assessorato al Welfare, con la collaborazione di SPINE Temporary Small Press Bookstore e dell'Officina degli Esordi e con il coordinamento dell'Ufficio LGBTQI del Comune di Bari, hanno organizzato una serie di iniziative previste per il 16 maggio e giovedì 17 maggio.

“Diversi è uguali, comunicare la diversità contro gli stereotipi” è il titolo della manifestazione che proporrà una serie di appuntamenti in programma presso l’Officina degli Esordi e il Centro servizi per le famiglie di Japigia:

mercoledì 16 maggio

Officina degli esordi

· ore 18.00

“Mi piace Spiderman… e allora?”- laboratorio per bambini e bambine di Giorgia Vezzoli e Massimiliano Di Lauro, Settenove edizioni. Lettura e laboratorio, con Antonella Favia e Massimiliano Di Lauro;

· ore 19.00

“Un anno senza te”- incontro con l'autore di Luca Vanzella e Giopota, edizioni Bao Publishing. Alessandro Taurino dialoga con il disegnatore Giopota.

giovedì 17 maggio

Centro servizi per le famiglie Japigia

· ore 17

“Nessuno è uguale”, docufilm di Claudio Cipelletti;

Officina degli esordi

· ore 19

“L’identità di genere, percorsi letterari e medici” con Luca Quagliarella, Giorgia Antonelli e Alessandra Minervini. Draw setting Giopota.

· ore 21.00 Festa con Assidj

Parallelamente giovedì 17 maggio, in alcuni Centri servizi per le famiglie della città, si svolgeranno incontri e laboratori di lettura e sensibilizzazione per contrastare i fenomeni del bullismo e della violenza contro le persone omosessuali, bisessuali e transgender.

· ore 17 Centro servizi per le famiglie “Circumnavigando” del Municipio IV organizza un momento laboratoriale aperto a tutte le famiglie.

· ore 17 Centro servizi per le famiglie “Orizzonti” del Municipio V organizza l’evento “Come me…Diverso da me”, proiezione di film, letture discussioni e confronto.