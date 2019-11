Domeniche in musica

Il primo appuntamento domenicale con la musica da camera è dedicato al duo per violoncello e pianoforte: il programma presenta tre opere particolarmente differenti per carattere, riferibili al periodo fra fine Settecento e pieno Ottocento. L’affermazione del violoncello come strumento emancipato in paritario rapporto con il pianoforte è evidente nella Sonata in sol min. op.5 n.2 (1796) a firma del giovane Ludwig van Beethoven, opera esemplare e pionieristica in assenza di modelli precedenti. La Polonaise brillante in do magg. op.3 (1829) di Fryderyk Chopin, composta prima della sua partenza da Varsavia, tradisce eleganti atmosfere salottiere grazie anche alle circostanze che ne favorirono l’ideazione. Il timbro tenorile, morbido e scuro del violoncello immerso in un clima meditativo e lirico sostanzia la Sonata in mi min. op.38 (1865) di Johannes Brahms, brano dominato da tinte pastorali e ovviamente costruito con grande maestria dal compositore amburghese. Interpreti di questo primo appuntamento due eccellenze pugliesi: il violoncellista Roberto Mansueto e la pianista Viviana Lasaracina.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXI Stagione di musica da camera 2019-2020

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSIC

Domenica 1 dicembre 2019 ore 17,30

Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari



L. van BEETHOVEN Sonata in sol min. op.5 n.2

F.CHOPIN Polonaise brillante in do magg. op.3

J.BRAHMS Sonata in mi min. op.38



Roberto Mansueto violoncello

Viviana Lasaracina pianoforte



Biglietto intero € 10,00, over 65 € 6,00, studenti € 5,00 – Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e per i portatori di handicap

info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com