A Cassano la mostra “Donare”: elaborati creativi realizzati dai piccoli con le educatrici del progetto Fratty

Il volontariato incontra i ragazzi con il progetto creativo “Fratty” promosso dal gruppo di donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta” di Cassano delle Murge.

I laboratori grafico-espressivi e manipolativi sono rivolti ai ragazzi frequentanti il catechismo locale delle parrocchie santa Maria Assunta e Madonna delle Grazie. Per l’occasione, i donatori hanno organizzato due eventi dedicati ai ragazzi ed alla donazione volontaria del sangue: domani, I dicembre e domenica 8, giorno dell’Immacolata.

Domenica 8 dicembre, dalle ore 11 nella chiesa di San Nicola in piazza Moro, sarà inaugurata la mostra “Donare” che raccoglie gli elaborati creativi, a tema natalizio, realizzati dai piccoli in collaborazione con le educatrici del progetto Fratty. Gli oggetti in esposizione sono tutti realizzati con materiali di risulta riportati a nuova vita.

Le piccole opere d’arte sono ispirate al percorso formativo Fratty che ha avuto come scopo sensibilizzare al gesto della donazione volontaria del sangue e dei suoi derivati.

L’esposizione sarà a disposizione dei visitatori sino al 15 dicembre prossimo.

Il secondo appuntamento è per domenica 8 dicembre: i volontari Fratres di Cassano dalle 11 in piazza Moro hanno organizzato l’iniziativa “Donare… è festa!!!” animazione per grandi e piccini con una raccolta fondi in favore dell’Unicef.