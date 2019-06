A Portineria 21 la presentazione del libro di Valentino Losito 'E la chiamano estate'

Venerdì 7 giugno alle 18 in via Cairoli 37 a Bari grazie alla ospitalità di “Portineria 21” un affascinante spazio di incontro con Mara Chiarelli e Piero Ricci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

''CON LE “LAMPARE” VERSO L’ESTATE Ora che l’autunnale maggio sembra aver ceduto il passo alla calda e carezzevole luce di giugno, disponiamoci ad accogliere la bella stagione. L’estate arriva sulle rive del cuore sospinta dalle immagini che ha lasciato nella parte più profonda di noi. Ho sempre provato una inconfessata invidia per i marinai che escono a pesca con le lampare. D’estate, mentre il sole va a morire e i brulicanti lungomari si accendono di tutte le spensierate luci della vacanza, loro si guadagnano la nostalgia del ritorno prendendo il largo nel mare e nel silenzio. Fino a quando quelle barche diventano tremolanti punti di luce sull’orizzonte. Marinai, uomini soli. Che hanno come uniche compagne le stelle e quella lampada che apre una potente luce nel buio mare della notte. Soli come in un eremo d’acqua. L’eterno fascino dell’uomo e il mare. Ma anche i ricordi di estati che non tornano se non nella memoria. E così si affacciano, inaspettati e leggeri, come adagiati sugli arenili o sulle scogliere dalla brezza della nostalgia. Ora che l’estate sta per tornare, mi sembra di essere pronto a salpare ancora sulla barca di carta che ha la forma del mio librino “E la chiamano estate” con i ricordi che restano impigliati nella rete della memoria e con nuovi compagni di strada in cammino verso nuovi lidi, nuovi porti, nuovi racconti''.