E' Natale a Palese II Edizione

A Palese un Natale ricco di eventi tra musica, spettacoli folk e mercatini:

14 dicembre 2019

Ore 10,30

animazione a cura associazione Nino Rota con quartetto di clarinetti in Piazza Renna

Ore 16,00

bassa banda di città per le vie del paese

Ore 16,30

spettacolo folkloristico U’ Sciaraball ( Vito Guerra nel personaggio di Piripicchio )

Ore 16,30

Esibizione di varie scuole di ballo in via Armando Diaz

Ore 18,00

Apertura ai mercatini natalizi su Via Armando Diaz con animazione The Free Band

Ore 18,30

lettera a babbo natale

Ore 20,00

Accensione dell’albero Di Natale



21 dicembre

Ore 10,30

Animazione con la banda dell’ Nino Rota per le vie del paese

Dalle 16,00 alle 20,00

Animazione con artisti di strada, Magovago, Mr Big Circus, sputa fuoco, elfo itinerante e trampoliere itinerante

Ore 17,00

laboratorio a cura di Ilaria D’Aprile

Ore 17,30

esibizioni scuole di ballo

Ore 18,00

apertura mercatini natalizi su Via Armando Diaz e degustazione prodotti tipici ( pettole castagne ecc.. )

Ore 18,30

Animazione a cura del gruppo Make it Funky

