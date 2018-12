Enrico Lo Verso al Teatro Abeliano con 'C'era una volta la musica' per celebrare il maestro Ennio Morricone

Nuovo appuntamento della rassegna #Actor sabato 8 dicembre alle 21.00 e domenica 9 dicembre alle 18.00 con C'ERA UNA VOLTA LA MUSICA, Evento speciale dedicato al maestro ENNIO MORRICONE Con Enrico Lo Verso e Produzione ERGO SUM



Un evento per celebrare il genio creativo del maestro Ennio Morricone, talento italiano conosciuto e ammirato nel mondo. Bastano poche note per riconoscere i suoi brani, in molti casi, ormai divenuti dei “classici”: le sue musiche, infatti, hanno fatto da colonna sonora ad alcuni dei capolavori cinematografici che hanno accompagnato la nostra vita, contribuendo a costruire un vero e proprio bagaglio culturale ed emotivo condiviso a livello internazionale.



Le rielaborazioni delle musiche, in scena si alternano e si integrano a testi che rimandano immediatamente ai film musicati da Morricone. Un viaggio nella storia del cinema e nelle musiche da grande schermo, attraverso le “immagini” e le colonne sonore di capolavori come Nuovo Cinema Paradiso, Novecento, C’era una Volta in America.

Per “raccontare” le musiche del Maestro, grandi protagoniste dello spettacolo, sul palco, accompagnato da musicisti, sarà l’attore Enrico Lo Verso, impegnato nell’emozionante ruolo di trovare un equilibrio fra parole e note.





Biglietti rassegna Actor:

intero 25 euro

ridotto* 22 euro



*ridotto: per studenti under 26, over 65, soci Coop+1 accompagnatore, possessori di Carta Più Feltrinelli, abbonati alla stagione del Teatro Comunale di Bari, abbonati alla stagione della Fondazione Petruzzelli, Cral e associazioni convenzionate.



online su www.vivaticket.it dal 25 ottobre

Info:

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano.com

www.teatridibari.it