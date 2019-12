ESPLORAZIONI #1 Luoghi reali e immaginari della fotografia

DICEMBRE 2019 | BARI



La rassegna fotografica ESPLORAZIONI #1 è stata pensata come percorso esplorativo di luoghi reali e immaginari, personali e collettivi. Come sempre la nostra attenzione è stata quella di guardare con curiosità le realtà conosciute, e di immaginare ed esplorare con stupore quelle nuove e sconosciute.



MERCOLEDÌ 4 | 19:00 Prinz Zaum

presentazione dei libri “Workforce” di Michele Borzoni e “Bitter Leaves” di Rocco Rorandelli.

Modera Simone Donati.



“Workforce” (L'Artiere, 2019) è un progetto che traccia un quadro composito dell'attuale panorama lavorativo italiano, nella cornice della recente recessione economica globale. È articolato in nove capitoli, storie diverse, che vanno dall'evidenza delle cicatrici della crisi all'impatto della globalizzazione, dall'innovazione tecnologica alla migrazione, dai fallimenti alle rinascite.

“Bitter leaves” (GOST Books, 2019) è un viaggio realizzato nell’arco di 10 anni in India, Cina, Indonesia, Stati Uniti, Germania, Bulgaria, Nigeria, Slovenia e Italia per documentare l'impatto dell'industria del tabacco sulla salute, l'economia e l'ambiente.



VENERDÌ 6 | 18:00 FPROJECT, Via Postiglione 10

Inaugurazione della mostra dei progetti fotografici e dei laboratori degli studenti F.project - Scuola di Fotografia e Cinematografia.

La mostra sarà visitabile i lunedì e i giovedì dalle 15:30 alle 18:30 fino al 20 dicembre 2019.



Parte integrante della rassegna è la consueta mostra di fine anno dei nostri studenti, allestita nella nostra scuola e da sempre fiore all'occhiello e motivo di grande orgoglio per Roberta Fiorito. Vi accompagneremo attraverso le storie dei nostri giovani autori, mettendo in mostra il risultato dei laboratori e i progetti personali fatti di visioni e racconti immaginifici e reali, toccando luoghi fisici o astratti, visibili o surreali.

In questa edizione e per la prima volta, Roberta non sarà con noi fisicamente, ma la sua presenza la avvertiremo chiaramente attraverso le indicazioni e i suggerimenti raccolti da tutti quanti noi in questi preziosi anni.

In mostra: Anna Nah Barbaro, Claudia Cassano, Antonio d'Alesio, Silvio De Benedittis, Dominga Lussone, Luca Masciavè, Sara Magrì, Nicla Marzano, Giusy Prisciandaro, Andrea M. Mallardi, Nicola Cardone, Letizia Caputo, Alisia Cruciani, Ernesto D'addario, Giuseppe De Santis, Francesca Dilauro, Giuseppe Dipace, Nicola Laginestra, Michelangelo Minoia, Fabiana Raguso, Valeria Veneziani.





DOMENICA 15 | 17:30 Palazzo Simi, Centro Operativo per l'Archeologia di Bari

Mostra e presentazione libro “L'Invenzione del buio” a cura di Michela Frontino e Massimo Barberio / Off The Archive e della Sabap Bari. Autori: Discipula, Pierangelo Di Vittorio / Action30

La mostra sarà visitabile fino al 15 marzo 2020.



“L’invenzione del buio” è un libro dove testo e immagini si inseguono nella creazione di un racconto in cui i confini tra ricerca documentaria, speculazione teorica e finzione sembrano dissolversi gli uni negli altri. È il risultato di una residenza d’artista promossa da Off The Archive durante la quale gli artisti sono stati invitati a lavorare su materiale conservato nella fototeca della Sabap Bari, belle arti e paesaggio di Bari.

Output e strumento divulgativo dell’intero progetto, la mostra intende mettere in luce il processo che ha portato alla pubblicazione del libro. Il punto di vista che si intende assumere è quello degli autori che hanno vissuto la produzione artistica come esperienza, dalla prima conoscenza dei luoghi e dell’archivio, fino alla condivisione di pensieri e prospettive.



4,5,6 DICEMBRE Spazio Murat / Teatro Comunale Niccolò Piccinni

Documentazione a cura dei nostri studenti della riapertura del Teatro comunale “Niccolò Piccinni” di Bari.



In vista della riapertura del Teatro comunale “Niccolò Piccinni”, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una grande festa nelle giornate del 5 e 6 dicembre. Per l’occasione sul palcoscenico si alterneranno otto spettacoli, tra frammenti di pièce teatrali e concerti, affidati ad alcuni degli artisti più conosciuti della città. All’esterno del teatro trenta giovani attori baresi saranno protagonisti di un flash mob e di una serie di interpretazioni di alcuni tra i testi dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi.

Il 4 dicembre presso Spazio Murat, in preparazione dell’apertura ufficiale del teatro, l’intera cittadinanza è invitata a partecipare al laboratorio creativo ideato da Antonio Marras che avrà come protagonista il tessuto di scarto della tappezzeria utilizzata nel restauro del Piccinni.

Gallery