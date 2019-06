A Locorotonto ''Esseri Urbani'' il primo Festival d’arte contemporanea accessibile a persone con diverse abilità

Esseri Urbani sarà il primo Festival d’arte contemporanea accessibile a persone con diverse abilità (non udenti, non vedenti e ipovedenti) del Sud Italia. Ciò sarà possibile grazie alla predisposizione di audio e video guide online, accessibili mediante QR code direttamente dalle opere, servizio di interpretariato LIS in italiano, servizio di audio-descrizione dal vivo ed esplorazione tattitile (nei limiti imposti dalle caratteristiche fisiche delle opere), in grado di rendere “visibili” le opere in mostra e i luoghi che le ospitano a Non-Vedenti e Ipovedenti e predisposizione di pannelli tradotti anche in Braille.

Giovedì 27 giugno alle 19:00 inaugurazione con interventi istituzionali e prima visita ufficiale alle 10 installazioni con servizio di interpretariato LIS.

Le giornate accessibili:

Guide dedicate con interprete LIS nei giorni 7 e 20 luglio, 3 e 18 agosto, 1 settembre

Guide gratuite per diversamente abili che non richiedano l’ausilio dell’interprete LIS tutti i giorni

Fascia oraria: 17:00-19:00