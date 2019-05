L'estate di Locorotondo: un ricco programma tra concerti e manifestazioni gastronomiche e culturali

Il cartellone degli eventi estivi programmato dal Comune di Locorotondo.

Tra le novità di questo 2019 certamente spicca il formato del depliant contenente tutti gli appuntamenti dei mesi estivi, compresi i tanto attesi concerti musicali del Locus, giunto alla XV, e del Viva!, al suo terzo anno.

Il programma

GIUGNO

Sabato 01/06

Bici storiche “Giro d’Italia d’epoca”

A cura dell’Associazione LA MATTA Ciclostorica pugliese

C.so XX settembre e via Nardelli H. 16.30

Domenica 02/06

Mercatini dell’Artigianato

A cura dell’Associazione SMILE

Corso XX Settembre dalle 10.00 alle 23.00

Sabato 08/06

I 20 anni di Alice

A cura della Cooperativa ALICE

Piazza Convertini H. 20.30

Domenica 09/06

La piega – Dall’altra parte del cuore

Presentazione del libro di Rosangela Chirico a cura dell’Amministrazione Comunale e Associazione Valle d’Itria

Sala espositiva via Montanaro H. 19.30

Mercoledì 12/06

Festa dello Sport in Classe 2019

A cura del Comune di Locorotondo – Assessorato allo Sport in collaborazione con la Scuola Elementare

Campo sportivo comunale H. 10:00-13:00

Venerdì 14/06

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

ControCircuiti Rock

Soundborderline + Edro in concerto

Controtendenza Caffè (Piazza Mazzini) H. 21:00

Sabato 15/06

Il rumore degli errori

Presentazione del libro di Antonio Cotardo a cura della Libreria L’Angolo Retto

Libreria L’Angolo Retto, via Montanaro H. 19.30

ControCircuiti Rock

EffettoZero Dj-set

Controtendenza Caffè (Piazza Mazzini) H. 21:00

Domenica 16/06

Festa dello Sport in strada 2019 e consegna Borse di Studio

A cura del Comune di Locorotondo – Assessorato allo Sport

Itinerante H. 16:00-20:00

Giovedì 20/06

Viola

Rappresentazione teatrale a cura del Comune di Locorotondo – Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità

Presso u Jùse (Via Nardelli...) h.20.30

Venerdì 21/06

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Non girarti dall’altra parte – Le sfide dell’accoglienza

Presentazione del libro di Pierluigi Di Piazza a cura della Libreria L’Approdo

Chiesa Madonna della Greca H. 19.30

Festa della Musica e Notte Romantica

A cura del Comune di Locorotondo in collaborazione con l' Associazione SMILE

Corso XX Settembre-Villa Comunale-Centro Storico H. 20:00

Sabato 22/06

"Io, Asia e Amelie"

Presentazione libro di Chiara Cramarossa a cura della Libreria L'Angolo Retto

Libreria L'Angolo Retto (via Montanaro) H. 19:30

Coro Odegitria & Ventanas Duo

A cura del Coro Polifonico Odegitria

Chiesa Madre San Giorgio Martire H. 21:00

ControCircuiti Future is Coming

Fabrizio De Tommaso Dj-set

Controtendenza Caffè (Piazza Mazzini) H. 21:00

Ecofesta con laboratori per bambini e conferenze

A cura del Comune di Locorotondo in collaborazione con l’Ass.ne Fatal Manga

Piazza Aldo Moro e Corso XX Settembre H.16:00-23:00

Domenica 23/06

Ecofesta con laboratori per bambini, mercatini e concerti

A cura del Comune di Locorotondo in collaborazione con l’Ass.ne Fatal Manga

Piazza Aldo Moro e Corso XX Settembre H.10:00-23:00

Stefan Sweig: la maestria nella scrittura

Conferenza: interviene Francesca Lisi

A cura dell’ass. Culturale Il Tre Ruote Ebbro e della Libreria L’Approdo

Museo Perle di Memoria H. 19.30 – Ingresso Libero

Notte di San Giovanni

A cura dell’Associazione Il Paese delle Contrade

Contrada Ronziello H. 20:00

Giovedì 27/06

Esseri Urbani – Zootopìa

Inaugurazione mostra d’arte contemporanea diffusa nel Centro Storico di Locorotondo a cura dell’Aps U Jùse con performance in strada, interventi istituzionali e visita alle opere (servizi di interpretariato LIS)

Piazza Vittorio Emanuele H 19.00

Venerdì 28/06

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Musica in Festival 2019 – II Ediz.

Mirko Signorile Trio in concerto

A cura dell’Associazione Amici della Musica “Francesco Acquaviva”

Piazza Rodio H. 21:30

Sabato 29/06

Musica in Festival 2019 – II Ediz.

Nicola Camillo con Fabrizio Bosso in concerto

A cura dell’Associazione Amici della Musica “Francesco Acquaviva”

Piazza Rodio H. 21:30

Domenica 30/06

Festa delle Luci – 2^ Coppa Santa Lucia - Gara Ciclistica Juniores

A cura dell’Asd Locorotondo

Corso XX settembre H. 16.00

ControCircuiti La poesia del cuore

Canzoni Demy Da Soul e reading di poesia

Controtendenza Caffè (Piazza Mazzini) H. 18.00

Musica in Festival 2019 – II Ediz.

Saint Voyage in concerto

A cura dell’Associazione Amici della Musica “Francesco Acquaviva”

Piazza Rodio H. 21:30

28-30/06

Balconi Fioriti 2019 - Apertura

A cura dell’Associazione I Briganti

Piazza V. Emanuele H. 20:00

LUGLIO

Mercoledì 03/07

Strauss è dall’altra parte dello specchio

Spettacolo a cura della scuola Fuori di Danza

Largo Lelli H. 20:00

Giovedì 4/07

Festa delle Luci 2019 – “Amor Terrae”

Inaugurazione personale d’arte di Laurenzia Crescenzo a cura dell’Associazione Euforica

Chiesa Madonna della Greca H 21.00

Venerdì 05/07

Festa delle Luci 2019 – Note di Luce

Duo Jazz Roberto Ottaviano e Nando Di Modugno a cura dell’Associazione Euforica e Controtendenza Caffè

Piazza Mazzini H. 21.30

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Sabato 6/07

Festa delle Luci 2019 – 110^ edizione della festa moderna di Santa Lucia

Processione Santa Lucia Vergine e Martire

Chiesa Madre – Centro Storico H 20.00

Domenica 07/07

Raduno Vespa

a cura dell’Associazione Vespa Club

Partenza da Viale Olimpia H. 08:30

I trovatelli di Largo della Rotella

Presentazione del libro a cura del Comune di Locorotondo in collaborazione con Mario Gianfrate

Largo Mazzini H. 19.30

La Gozzoviglia più di una sagra

A cura del Comitato Feste "Associazione Santa Famiglia"

Lamie di Olimpia H. 20:30

Festa delle Luci 2019 – “LUMINARIA”: una storia d’amore.

Spettacolo di tango, danza contemporanea, danza verticale e fuochi barocchi a cura dell’associazione Euforica

Piazza Aldo Moro H 20.00

Giovedì 11/07

Esseri Urbani Off. Il labirinto del Minotauro

Caccia al tesoro in collaborazione con la ludoteca Hakuna Matata

(solo su prenotazione +39 328 372 9469) – Centro Storico H 17.30

Venerdì 12/07

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Sfilata sartoriale

A cura della Sartoria Fumarola

Largo Bellavista H. 21.00

Sabato 13/07

Esseri Urbani Off. Due gocce d’acqua - I love my pet

Contest fotografico + MRCLD Dj-set

BBeP (via V. Veneto) H 19.00

19° TECHNO BODY SHOW

Serata di sport e spettacolo dedicata a Ciccio Barratta a cura dell’Associazione Techno Body Adsra

Piazza A. Moro H. 21:00

Domenica 14/07

U Carnvel 2019 – Ediz. estiva

A cura dell’Associazione Un Carnvel a Locorotondo

Itinerante per le vie del centro H. 20:00

Giovedì 18/07

Esseri Urbani Off. Il labirinto del Minotauro

Caccia al tesoro in collaborazione con la ludoteca Hakuna Matata

(solo su prenotazione +39 328 372 9469) – Centro Storico H 17.30

Venerdì 19/07

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Esseri Urbani Off. Secret event

Sede Aps u Jùse (via Nardelli 19) H 22.00 (su tesseramento)

Sabato 20/07

Onde festival preview – concerto di Lorenzo Kruger

a cura dell’Associazione Musicasetta e dell’associazione Il Tre Ruote Ebbro

Museo Perle di Memoria H. 22.00

Domenica 21/07

Esseri Urbani Off. Giungla urbana

Presentazione del libro di Lorenzo La Neve e Matilde Simoni (servizio di interpretariato LIS)

Libreria L’Angolo Retto H. 19.30

Festa del Panzerotto

A cura del Comune di Locorotondo e dell’Ass.ne In Campagna

Contrada Trito H. 20:00

Venerdì 26/07

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Sabato 27/07

Locus Festival 2019

FKJ (FR/NZ) + MECNA live

Mavù Masseria H. 21:00

Commedia in vernacolo “U’ SCEGGHIULE”

A cura dell’associazione In Campagna

Contrada Trito H. 20.30

Domenica 28/07

Locus Festival 2019

Josè James (US) – Leon me + Tonina Saputo

Piazza A. Moro H. 21:00

AGOSTO

Giovedì 01/08

VIVA! Festival

Jon Hopkins / Deena Abdelwahed + more

Arena Valle d’Itria H. 22:00

Venerdì 02/08

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

VIVA! Festival

Gilles Peterson & Mc General Rubbis / Todd Terye / Bamba Pana & Makaveli / Juan Wauters / Nicola Conte + more

Arena Valle d’Itria H. 22:00

Sabato 03/08

VIVA! Festival

Apparat / Yves Tumor / Yaida G. / Napoli Segreta / Ninos du Brasil + more

Arena Valle d’Itria H. 22:00

EniKa Tour in Concerto

A cura del Comitato Festa "Associazione Santa Famiglia"

contrada Lamie di Olimpia H. 21:30

Domenica 04/08

Musichiamo Summer Edition 2019

A cura dell’Associazione AMOPuglia e Comasia Jacovazzo – Progetto Providens

Piazza A. Moro H. 20:00

Fausto Leali in Concerto

A cura del Comitato Festa "Associazione Santa Famiglia"

contrada Lamie di Olimpia H. 21:30

VIVA! Festival

Unusual Breakfast by Lavazza

Arena Valle d’Itria H. 22:00

Martedì 06/08

Valle d’Itria Wind Orchestra in concerto

A cura dell’Associazione Itria

Piazza Convertini H. 21:00

Mercoledì 07/08

Locus Festival 2019

Ms LAURYN HILL (US) + opening tbc

Campo Sportivo Comunale H. 21:00

Giovedì 08/08

Locus Festival 2019

Locus Focus su Sakamoto con Vittorio Buongiorno + Enzo Mansueto tbc

Piazza Mazzini H. 19:00

Colin Stetson (CAN) + opening Mammal Hands (UK)

Piazza A. Moro H. 21:00

Locus Movie Proiezione Docufim CODA

Chiesa Sant’Anna H. 00:00

Venerdì 09/08

Locus Festival 2019

Locus Focus su Aretha Franklin con Nicola Gaeta e Alberto Castelli

Piazza Mazzini H. 19:00

Lee Fields and The Expressions (US)

Piazza A. Moro H. 21:00

Locus Movie Proiezione Docufim AMAZING GRACE

Chiesa Sant’Anna H. 00:00

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Sabato 10/08

Locus Festival 2019

Presentazione libro "Come spiriti adolescenti" 25 autori per Kurt Cobain a cura di Piero Ferrante (Torino)

Largo Mazzini H. 19:30

Calcutta (IT) + Giorgio Poi (IT)

Campo Sportivo Comunale H. 21:00

Aftershow Ivreatronic feat. Cosmo

Mavù Masseria H. 00:30

Domenica 11/08

La nostra pietra: Festa del Trullo - quarta edizione - Costruzione di un'edicola

A cura dell'Amministrazione Comunale

contrada Casalini H. 18:00-24:00

Locus Focus su Quincy Jones con Nicola Gaeta e Alberto Castelli

Piazza Mazzini H. 19:00

Colle der Fomento (IT) + opening tbc

Piazza A. Moro H. 21:00

Locus Movie Proiezione Docufim QUINCY

Chiesa Sant’Anna H. 00:00

La Gavalcata La giostra du jartidde

A cura del Comitato Festa "Associazione Santa Famiglia"

contrada Lamie di Olimpia H. 16:30

Mercoledì 14/08

Fiera di San Rocco

Area mercatale

Festa di San Rocco. Il Raduco “San Rocco”

A cura del Comitato Festa San Rocco

Corso XX Settembre H. 18.00

Festa di San Rocco. Veglia Giubilare – Apertura Porta della Chiesa Madre

Arrivo dell’immagine del Santo in Piazza Rodio

A cura del Comitato Festa Patronale San Rocco

Sagrato Chiesa Madre H. 22.00

Locus Festival 2019

Four Tet (UK) + Ben Ufo (UK) + Khalab live (ITA)

Masseria Mavù H. 22:00

Giovedì 15/08

Festa di San Rocco. Festa Giubilare

A cura del Comitato Festa Patronale San Rocco

Itinerante H. 21:30

Venerdì 16/08

Festa di San Rocco. Processione di Gala e Sagra pirotecnica

A cura del Comitato Festa Patronale San Rocco

Valle d’Itria H. 00:00

Sabato 17/08

Festa di San Rocco. Trofeo San Rocco

A cura del Comitato Festa Patronale San Rocco

Centro urbano H. 16:00

Domenica 18/08

Commedia in vernacolo “U’ SCEGGHIULE”

A cura dell’associazione In Campagna

Contrada Lamie di Olimpia H. 20.30

Martedì 20/08

Esseri Urbani Off. Gli animali nell’arte

Talk con Nicola Zito, curatore Museo “Pino Pascali” (servizio di interpretariato LIS)

Sede Aps u Jùse (via Nardelli, 19) H. 19.00

Festival del Cabaret

A cura dell’associazione Sirio

Piazza Aldo moro H 20.00

Venerdì 23/08

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Sabato 24/08

Balconi fioriti 2019. Serata finale e premiazioni

A cura dell’Associazione I Briganti

Piazza V. Emanuele H. 20:00

Giovedì 29/08

Gemellaggio enogastronomico con uno dei Borghi più belli d'Italia

Venerdì 30/08

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Pizzica in Tour 2019

Spettacolo di danza popolare a cura dell’Associazione Radici del Sud e Gemellaggio enogastronomico

Piazza A. Moro H. 20.00

Dal 28/08 al 31/08

Esseri Urbani Off. Laboratorio di lettura drammatica

A cura di Sara Svati (solo su prenotazione: +39 3406682402)

Sede Aps u Jùse (via Nardelli, 19) H 18.00-20.00

SETTEMBRE

Domenica 01/09

Esseri Urbani Off. Bestiario Fiorito

A cura di Sara Svati su testi di Antonio Lillo (Pietre Vive Editore) con a la partecipazione degli iscritti al laboratorio (servizio di interpretariato LIS)

Controtendenza Caffè (Largo Mazzini) H. 21.00

Venerdì 06/09

Libri nei vicoli del Borgo – VIII Ediz.

A cura dell’Associazione Entroterre Cultura nel Borgo

Itinerante H. 19:30

Domenica 22/09

Mercatini dell’Artigianato

A cura dell’Associazione SMILE

Corso XX Settembre (tutto il giorno)

Esseri Urbani. L’accessibilità degli eventi culturali

Convegno e premiazioni artisti 1^ edizione Esseri Urbani

Piazza V. Emanuele (in caso di pioggia o maltempo, auditorium comunale) H. 18.30

MOSTRE

Giugno

22-23 Giugno

ControCircuiti Future is Coming

Mostra espositiva meccanica a cura di Giovanni Palmisano

Controtendenza Caffè (Piazza Mazzini)

Dal 27 giugno al 22 settembre

Esseri Urbani. The other side of Art 1^ Ediz.

Mostra d’arte contemporanea diffusa nel Centro Storico di Locorotondo

A cura dell’APS U Jùse con il patrocinio e il sostegno del Comune di Locorotondo – Assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali, della Orizzonti Futuri Onlus, del Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità e della BCC di Locorotondo

Info Point: via Nardelli n. 19

Le giornate accessibili: guide gratuite con interprete LIS nei giorni 7 e 20 luglio, 3 e 18 agosto, 1 settembre dalle 17.00 alle 19.00 (solo su prenotazione al +39 340 668 2402.

Guide in italiano e in lingue per singoli e gruppi a pagamento disponibili tutti i giorni

Dal 30 giugno al 7 luglio

La festa delle Luci. Amor Terrae

A cura di Laurenzia Crescenzo

Chiesa Madonna della Catena – orari di apertura 10.00-21.00

Dall’1 al 20 Luglio

Fragmenta

Mostra organizzata da Sistema Museo a cura di Francesco Spagnulo

Sala espositiva via Montanaro – orari apertura 10.30-12.30/17.30-22.30

Dal 14 al 20 Luglio

Collettiva d’arte moderna “Forme d’Arte”

A cura dell’ass. culturale “movimento Sud” e dell’ass. cultur. Il Tre Ruote Ebbro

Sede g.lan, via giannone, 4 – inaugurazione 14 luglio ore 18,00

Orari di apertura 18.00-22.00

Dal 26 luglio al’11 agosto

Forever Young

Mostra d’arte a cura del Locus Festival dell’ass. Tre Ruote Ebbro e di Spine Book Store in collaborazione Pigmenti Workroom

Sede G.Lan via giannone, 4 – orari di apertura 10.30-13.00/18.00-22.00

Dall’1 al 20 Agosto

Finestra con vista

Mostra personale di Aurelia Crescenzo

Sala espositiva Via Montanaro – orari di apertura 10.30-12.30/17.30-22.30

Museo Perle di Memoria – chiesa Sant’Anna

Domenica 9-23 giugno

Domenica 7-21 luglio

Domenica 4-18 agosto

Orari di apertura 10.00-13.00/16.30-19.30

SAGRE

Domenica 21/07

Festa del Panzerotto

A cura del Comune di Locorotondo e dell’Ass.ne In Campagna

Contrada Trito H. 20:00

tutti i mercoledì e sabato da Giugno ad Agosto

Salviamo il fornello

A cura dell’Ass.ne Macellai

FESTE RELIGIOSE

Anno Giubilare di San Rocco

Ven 31/05/19

Santa Messa in chiusura del Mese Mariano

Piazza Aldo Moro h. 18.30

Lun 24/06

Pellegrinaggio Nazionale delle Reliquie di Santa Bernardette

A cura della Diocesi Brindisi-Ostuni

Piazza Aldo Moro h. 18.30

Sab 06/07

110^ edizione della festa moderna di Santa Lucia

A cura dell’associazione Euforica

Lun 22/07

Santa Maria Maddalena

Contrada San Marco

Dom 07/08

Festa Santa Famiglia

Contrada Lamie di Olimpia

Mercato Straordinario

Domenica 02/06 dalle ore 7.00 alle ore 12.30

Domenica 14/07 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Domenica 22/09 dalle ore 7.00 alle ore 12.00

Domenica 20/10 dalle ore 7.00 alle ore 12.00