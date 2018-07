A Rutigliano lo spettacolo teatrale "Arlecchino in un qualunque giorno d’amore"

Per «Estate a Rutigliano 2018», a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Sabato 28 Luglio un doppio appuntamento a cura de «La Via dell’Acqua».

Al mattino, si svolgerà nella Biblioteca Comunale, a Palazzo San Domenico, dalle ore 10 alle ore 12, un laboratorio di teatro e manualità per bambini.

In serata, alle ore 21, in Piazza Colamussi, con ingresso libero, si terrà lo spettacolo teatrale «Arlecchino in un qualunque giorno d’amore», una divertentissima commedia per tutti cui parteciperanno attivamente in una scena i bambini che avranno partecipato al workshop della mattina.