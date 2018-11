'Etsy made in Italy' Bari 2018

Dicembre si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ai regali di Natale. Per tutti quelli che si troveranno a Bari nel primo week end del mese, alla ricerca di prodotti originali da donare ai propri cari, Etsy Made in Italy, il pop up market dell’handmade e del vintage, offrirà l’opportunità di acquistare regali unici, oggetti fatti per regalare emozioni e parole, sussurrate o urlate, ma sempre pensati e realizzati avendo cura dei dettagli e dei desideri del cliente.



L’evento è stato organizzato da creARTI, membro del team di venditori Etsy Puglia, che ha scelto la cornice dell’Officina degli Esordi per ospitare creativi e artigiani selezionati su tutto il territorio locale. Il Pop-up market aprirà sabato 1 dicembre dalle 16 alle 24 e domenica 2 dicembre alle 10 alle 22. I partecipanti all’evento, non avranno solo l’opportunità di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell’anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno assistere alla loro realizzazione e scoprire dalla voce di chi li crea, la storia e la passione che anima ogni artigiano; potranno partecipare a workshop gratuiti per bambini, tenuti dagli stessi espositori Etsy e scoprire tutte le attività curate in collaborazione con SPINE Temporary Small Press Bookstore, libreria interattiva dedicata all’editoria indipendente.



Etsy made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in 14 città italiane, coinvolgendo più di 200 artigiani e creativi su tutto il territorio nazionale. Chiunque, da Nord a Sud, avrà la possibilità di trovare proprio quello che stava cercando per rendere ancora più magico e personale questo Natale.



“Per il primo anno, lanciandoci un po’ nel vuoto, abbiamo deciso di ospitare anche a Bari Etsy made in Italy. Non sapevamo come il territorio avrebbe risposto ed invece siamo state immediatamente ripagate poiché tantissimi sono stati gli artigiani che hanno aderito alla nostra call. La selezione ci ha costretto a restringere il campo ma questo non ha impedito di mantenere ben rappresentata gran parte della mappa della Puglia e non solo, saranno con noi infatti creativi dalle province di Bari, Brindisi, Foggia, Bat, Taranto e Matera. Questo ci ha fatto riflettere sulla forte necessità di confronto sul mercato locale, imprescindibile da quello globale che offrono le piattaforme online e che alla fine è l’essenza stessa del lavoro e della vitalità di un artigiano. Siamo certe che la forte partecipazione e lo stretto legame che sta ispirando tutto il team avvolgeranno chi verrà a conoscerci. Siamo artigiani, ostinati e creativi e ci stiamo impegnando per stupirvi con tentazioni per gli occhi e per le mani.” affermano Lucia e Nataly Crollo, Capitani del team di Etsy Made in Italy di Bari.