A Polignano musica e arte nella XXI edizione EXperimenta

Nata con il preciso obiettivo di far incontrare il paesaggio con la proposta culturale,per quattordici anni la manifestazione si è svolta ad Alberobello, il 2019 sarà il settimo anno in cui si svolge a Polignano.

La rassegna continua a configurarsi come un contenitore di musica ,ma anche come è accaduto negli ultimi anni , di proposte visuali. Accanto a nomi di caratura internazionale il festival si candida da ormai un po’ di anni come una piattaforma per la scoperta di giovani musicisti impegnati in percorsi di ricerca verso un’evoluzione del linguaggio musica e non mancherà come negli ultimi anni una rassegna di video, selezionati da mostre di video art dall’artista argentina Guillermina De Gennaro.

Quindi easy listening,ma anche sperimentazione e varietà di generi per cui si va dai “segnali di pop” dei torinesi Gionathan & Groovers a due band che danno del tu al rock senza timori reverenziali: trattasi dei Dissidenti dell’eclettico e collaudato chitarrista Claudio De Pascale e dei Magpies dell’italo-irlandese Pierpaolo Vitale (in arte Sette) giovane polistrumentista compositore di preziose ballate e tanta musica per il teatro e la danza quasi tutta nella verde Irlanda dove è stato impegnato anche come attore di teatro.

Jooklo Duo ,Walter Celi ed il producer/funambolo ,il tedesco Möbius, rappresentano invece tre interessantissimi,molto diversi tra loro,percorsi di ricerca. Per i Jooklo parla il loro curriculum avendo questo duo collaborato con mostri sacri della musica dei nostri tempi,fra gli altri John Paul Jones dei Led Zeppelin e Turston Moore dei Sonic Youth. Il giovane pugliese Celi è invece un raro caso di musicista “sans frontieres”,un talento nostrano che dal Conservatorio è passato a suonare il piano per un intero anno sulle navi da crociera approdando infine ad un percorso di ricerca molto personale riuscendo a coniugare il suo bagaglio classico con la scoperta dell’elettronica. Möbius è invece un personaggio unico nel panorama dell’elettronica di ultima generazione. A lui si deve una sorta di show dove i suoni hanno un livello di spettacolarizzazione che contempla un agitato profilo attoriale .Come se si fosse sotto un’immaginaria tenda da circo questo inusuale producer berlinese salta, balla senza sosta con la sua chitarra e la sua tromba regalando al pubblico un coinvolgimento raro per questo tipo di suoni per quella che senza dubbio si può definire una performance “pirotecnica”.

Ingresso libero

L’immagine di questa edizione ci è stata fornita dall’artista Awer

La rassegna Experimenta è organizzata , in collaborazione con la Amministrazione del Comune di Polignano ,dalla cooperativa AHerostrato sotto la direzione artistica di Tommaso Liuzzi