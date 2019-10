Festa e benedizione degli animali presso sagrato della Chiesa di S.Fara

In occasione della Festa di S.Francesco, Santo protettore degli animali, sul sagrato della Chiesa di S.Fara di PICONE (Bari) centinaia di animali domestici da compagnia riceveranno la benedizione dai frati francescani.

Un inno alla gioia, all'amore verso queste creature meravigliose.

Dopo la cerimonia tutti gli animali saranno ospitati nel parco verde del nostro Ospedale in compagnia dei Veterinari e tutti i Partner dell'evento per una grande festa. A loro disposizione gadget, sorprese per i bambini e curiosi ospiti a due e quattro zampe

Super Guest dell'evento il comico barese Gianni Ciardo!