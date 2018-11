Festa del Cioccolato a Polignano a Mare

Un fine settimana all’insegna del gusto!



A Polignano a mare fa tappa, per la prima volta, il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali.



La kermesse di terrà in Piazza Aldo Moro da venerdì 30 Novembre a domenica 2 Dicembre dalle 10 della mattina fino a tarda sera.



Oltre al cioccolato artigianale lavorato secondo antiche ricette dai Maestri Cioccolatieri non mancheranno i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini.