A Castellana Grotte la festa del cornetto e del bombolone al gelato

Il 7-8-9 settembre, la tre giorni golosa a Castellana-Grotte: in occasione della 62^ Sagra del Pollo e del Coniglio a Castellana Grotte festeggiamo con delle dolcissime notti con la “Festa del cornetto e del bombolone al gelato”.

Tanti nuovissimi gusti scelti appositamente per voi dal nostro pasticcere.

Cornetto dark, crema, vaniglia, cheesecake, pistacchio bronte, kinder, mandorla, agrumi di Sicilia e soprattutto l'immancabile Gusto in concorso al Gelato festival: Grottabianca note di arancia caramellata e mandorla pugliese.

Ed ancora altri, con frutta frsca e crema di sorrento, limoncello e crema al caffè

Appuntamento all’ Artcafe bistrò & more in piazza Caduti Castellanesi 29, Castellana Grotte (BA)