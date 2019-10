Festa di Halloween al Planetario tra divertimento e scienza

Giovedì 31 Ottobre dalle ore 18:30 alle 20:30 vi aspettiamo per una festa di Halloween del tutto originale con protagonisti il divertimento e la scienza.

Per iniziare assisteremo allo spettacolo di planetario “Avventure nello Spazio” imbattendoci negli oggetti più temuti del cosmo : buchi neri, stelle di neutroni,asteroidi e tanto altro.

A seguire nella nostra Casa dello Scienziato partiranno per grandi e piccoli un laboratorio di confezionamento di un ecogadget mostruoso ,un laboratorio di preparazione di sangue sintetico e di assemblaggio puzzle mostruosi.

Per finire foto spaventosa per tutta la famiglia : le foto (previa autorizzazione) saranno postate sulla nostra pagina Facebook, la più votata riceverà un ticket omaggio per uno spettacolo di planetario o laboratorio.



La durata dell’attività è di 2 ore.

Il ticket integrato è di € 10,00.

Per i bambini al disotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.