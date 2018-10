A Locorotondo la Festa dei Nonni 2018

È giunta alla 13^ edizione la Festa dei Nonni celebrata a Locorotondo in occasione della ricorrenza nazionale ed organizzata dal Centro Sociale Anziani in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali. Negli anni l’evento si è arricchito di ulteriore significato, con il Premio Bontà “Vincenzo Laterza”, giunto alla terza edizione, e quest’anno con un altro interessante evento: il concorso di poesie riservato agli alunni di 4^ elementare.

“É il giorno dei Nonni. Un giorno speciale, per dire grazie a Voi nonni e nonne, per tutte le fiabe che ci avete raccontato e che continuate a raccontarci. Per tutti i sogni che non avremmo fatto e che non faremmo mai senza di Voi. Grazie, grazie, grazie”: questo il messaggio che celebra la giornata che si svilupperà in due momenti.

Martedì 2 ottobre alle ore 16,30 nella RSA Gruppo Villa Argento gli ospiti saranno coinvolti in “Tra musica e tradizione festeggiamo i nostri nonni”.

A partire dalle ore 19,00, nell'auditorium comunale ci sarà un incontro con le Istituzioni. Previsti gli interventi di: Vincenzo Palmisano, presidente Centro Sociale Anziani; Tommaso Scatigna, sindaco di Locorotondo; Vittorino Smaltino, vicesindaco di Locorotondo; Rossella Pulli, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Locorotondo; Aurelia Semeraro, consigliera comunale con incarico alla Pubblica Istruzione. L'incontro sarà a duplice conduzione: Ermelinda Prete e Dudduzzo Pastore.

Nel corso della serata verrà consegnato il III Premio alla Bontà “Vincenzo Laterza” in memoria del noto concittadino scomparso nel 2016, e promosso su proposta della famiglia. Saranno premiati sei bambini delle classi prime della scuola secondaria di Primo Grado “Oliva”, distintisi per spiccate doti di bontà e solidarietà.

Il premio, in memoria di Vincenzo Laterza, “Nonno a tempo pieno” come amava definirsi, è stato istituito allo scopo di valorizzare, riconoscere ed incentivare la bontà e di educare al senso civico ed alla solidarietà gli alunni attraverso il buon esempio di un loro coetaneo. I criteri scelti per l'assegnazione dei sei premi, come stabilito da una Direttiva Scolastica a firma della Dirigenze prof.ssa Grazia Convertini, sono stati: empatia, relazione di aiuto, bontà, spirito di sacrificio, capacità di mediazione, accoglienza del diverso, rispetto delle regole di convivenza civile.

Dopo l'assegnazione del Premio Bontà, la serata proseguirà con la prima edizione del Concorso di Poesia “Cuori di Nonni” rivolto agli alunni di 4^ classe della Primaria.

Una giuria composta di nonni e nonne voterà ciascuna delle 10 poesie che avranno superato la prima selezione ad opera delle insegnanti. Ogni bambino e bambina leggerà il suo componimento ricevendo un voto da ciascun membro della giuria. Chi avrà accumulato più voti vincerà la pergamena di benemerito. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato.

Prima della conclusione ci sarà la consegna delle targhe ricordo ai nonni più anziani iscritti al Centro Sociale Anziani.

La Festa dei Nonni si concluderà domenica 7 ottobre alle ore 16,30 nella residenza per anziani “Casa Neemia – Domus Sancta Familia” dove è stata organizzata “La Corrida con gli Anziani”.