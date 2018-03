San Giuseppe e la tradizione dei falò a Bari e provincia

Il 19 marzo, il giorno della festa del papà, la Puglia si anima dei tradizionali falò di San Giuseppe. La ricorrenza mescola insieme tradizioni cristiane e riti pagani, celebrando il passaggio dall’inverno alla primavera. Anticamente, come avveniva per ogni importante evento naturale, l’inizio della nuova stagione era accolto con il fuoco, simbolo di purificazione, in grado di allontanare gli elementi negativi e di portare prosperità e fertilità. In molti centri della Puglia, l’inverno, rappresentato simbolicamente da un fantoccio, viene fatto così bruciare, per salutare la stagione fredda e inaugurare il tanto atteso periodo primaverile.