VII edizione di “S.ol.co. in Festa” presso la Masseria Papaperta

Fervono i preparativi per l’organizzazione della VII edizione di “S.ol.co. in Festa”, l’appuntamento biennale per sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei progetti sostenuti dall’associazione S.ol.co. onlus.

Domenica 23 giugno, presso Masseria Papaperta, S.S. 172 dei Trulli – Putignano - Alberobello, i volontari dell’associazione accoglieranno quanti vorranno unirsi, proponendo diverse attività di intrattenimento e condivisione rivolte ad adulti e, soprattutto, bambini. Dalle ore 12:00 partirà una no stop d'iniziative che renderanno la giornata un momento di partecipazione e unione per tutti i partecipanti, adulti e bambini, genitori e figli: si partirà con un appuntamento ormai consueto, il laboratorio guidato per la costruzione di aquiloni alle ore 12:00, a seguire si procederà alla degustazione di piatti tipici della nostra tradizione culinaria. In contemporanea e fino a sera, sarà possibile degustare street food gourmet. Nel pomeriggio saranno organizzate attività di animazione e giochi per bambini: passeggiate a cavallo o in calesse, animali della fattoria, spettacolo di falconeria, numeri da circo e giocoleria, giochi e dimostrazioni con il gruppo SCOUT Putignano 1 e un bellissimo prato verde per il relax o il gioco libero. Alle 17:00 invece grandi e piccoli potranno ballare e cantare grazie alla musica del gruppo dei Colfischiosenza e la loro energia e vitalità ad alto coinvolgimento. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere un progetto idrico per il villaggio di Chibumagwa in Tanzania.

Per informazioni ed acquisto biglietti la sede dell’associazione, sita in via Domenico Campanella n. 4, vicinanze la Scuola per l’infanzia Perrone - Karusio, resterà aperta nei giorni 14 -18 e 21 giugno dalle 19:00 alle 20:30.

Per qualsiasi informazione è possibile anche chiamare il numero 320.5554515, scrivere a info@solconlus.org o inviare un messaggio tramite la nostra pagina Facebook associazione S.OL.CO. onlus.