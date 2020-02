Festa della Pentolaccia con 'Agebeo e gli amici di Vincenzo Onlus'

'A Carnevale ogni gesto d'amore vale': Martedi 25 Febbraio vi aspettiamo presso il Circolo dei Finanziari dalle ore 21.00 per una cena ricca di divertimento, musica e solidarietà.

Con l'animazione del Mago Rasul che farà divertire grandi e piccini, tutti rigorosamente vestiti in maschera, con la sua magia.

Con un contributo di 15 euro si potrà non solo gustare un ricco banchetto ma anche supportare le attività di volontariato dell'Agebeo.



Info e prenotazioni contattare il 3290562888

(IL MENU' COMPRENDE: olive, bruschette, olive; trancio di margherita, primo piatto di cavatelli, dolce e bevanda) §Possibilità di menù ridotto per bambini