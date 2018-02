Festa San Gabriele Dell'addolorata

Tutto Pronto per la festa , in onore del Santo Gabriele , domenica 25 ad annunciarlo il presidente del comitato Sig. Giuliani Matteo e Padre Raffaele De Fulvio. La processione partira' dalle case del nuovo San Paolo alle ore 09,00 , per le vie del quartiere Via troccoli , residenza San Gabriele , P.zza Europa e rientro in chiesa dove seguirà messa celebrata dal Parroco Raffaele De fulvio e i sacerdoti padre Agapitus ,Padre Rosario , Padre Francesco e Padre Mario. Nella stessa giornata inoltre alle ore 18.30 , celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo Mons. Francesco Cacucci ( arcidiocesi Bari- Bitonto ) . La festa si concluderà la sera con fuochi pirotecnici e frittelle per i fedeli , partecipazione della banda musicale Città di Monteiasi ( TA ) diretta dal maestro Parabita Giuseppe e banda musicale del maestro Vito Guerra . Vivremo una giornata con molta fede e preghiera spiega il presidente del comitato invitando i residenti tutti a partecipare con grande entusiasmo.