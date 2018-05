Al lido IlMaredentro la terza edizione della festa della famiglia

Sabato 2 giugno al lido Ilmaredentro sarà proposta la terza edizione di “Festeggiamo la Famiglia”, un evento speciale dedicato a grandi e piccini, con musica e laboratori creativi per i piu' piccoli.

Questa iniziativa nasce dall'orientamento dello stabilimento al benessere dei bambini. All'interno del lido è presente un punto “Baby Pit Stop” dell’Unicef e fa parte del circuito "Family friendly". Per tutta la giornata si darà spazio al divertimento dei bambini, con attività ludiche che si svolgeranno sotto le ampie zone ombreggiate o nelle due piscine. Saranno cinque le attività principali proposte per i più piccoli, alle quali si potrà partecipare previa prenotazione da effettuare all'arrivo.

Ci saranno i laboratorio di disegno su rame e di Decoglitter organizzati da Laura Fusco, nota illustratrice barese, che collabora con importanti attività commerciali locali, case editrici ed è stata anche nel programma “I soliti ignoti” di Rai 2, che torna anche quest’anno ad animare questa giornata di festa per la famiglia. Lo Staff Primi applausi di Rossella Amoruso farà vivere a tutti i partecipanti “Una giornata in teatro” attraverso un laboratorio manipolativo con cartoncino e colori. La Frog animazione proporrà dei divertenti giochi con esperti del settore. Con Verdeacqualab, si darà spazio alla creazione di fantastici animali marini con l’argilla. L'associazione Librolab proporrà delle coinvolgenti letture animate. Tutti i laboratori sono completamente gratuiti e dureranno un’ora circa.

Non solo sole, piscina e mare sono le attività delle quali invece potranno godere i genitori, in completo relax. Infatti, penato per i più grandi, dopo la pausa pranzo ci sarà anche uno speciale happy hour.

Ilmaredentro – Via dello Speziale – Bari

Infoline: 0805348894 - info@lidoilmaredentro.it

Apertura: 9:00