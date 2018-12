Festival barocco

Concerto di musica antica dell'associazione culturale Accademia Antiqua in collaborazione con Arciconfraternita di San Michele Arcangelo Bari.

Il giorno 23 dicembre alle ore 19.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo sita a Bari Vecchia in Via San Benedetto 16 , Bari.

INGRESSO LIBERO.



Verranno eseguite musiche di Falconieri, Pasquini, Corelli , Uccellini

Ensemble di musica antica "I musici dell'accademia antiqua"



Flauto dolce Claudia Iacobone

Violino barocco Annarita Lorusso

Viola da gamba Paola La Forgia