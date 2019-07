Festival 'Fiabe sotto le stelle' XVI edizione a Bitetto

FESTIVAL FIABE SOTTO LE STELLE XVI ED. BITETTO LUGLIO 2019 COMUNICATO STAMPA ALLE REDAZIONI CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE Si terrà a Bitetto dal 23 al 27 luglio il Festival dei burattini e del teatro di figura “FIABE SOTTO LE STELLE” XVI ed. La manifestazione avrà luogo nella centralissima Piazza Aldo Moro e nella contigua Piazza del Popolo che per l’occasione saranno chiuse al traffico. Per la gioia dei bambini e delle famiglie di Bitetto, dei paesi vicini e di chiunque vorrà farne parte, il festival ospiterà cinque compagnie di livello nazionale e di comprovata esperienza decennale e di elevato profilo artistico che, in prima serata, si esibiranno in spettacoli di burattini tradizionali in baracca e spettacoli di teatro di figura con tecnica mista: pupazzi e attori. Ma non è finita qui! Infatti negli ultimi due giorni del festival, a partire dalle 18,00, la Piazza del Popolo si animerà con laboratori di costruzione, gioco e laboratorio di giocoleria, a cura di “Artingioco Ludobus” , associazione di Napoli, dove i bambini si potranno cimentare in prima persona, nella costruzione artigianale di simpatici oggetti e nell’arte della giocoleria. La realizzazione del festival sarà curata dall’associazione Burattini al Chiaro di Luna di Conversano, con la direzione artistica di Massimiliano Massari, con il sostegno della Regione Puglia e dell’Amministrazione comunale di Bitetto, in particolare degli Assessorati alla Cultura, ai Servizi Sociali e allo Sport. Gli spettacoli e tutte le attività del programma sono gratuiti: si chiederà al pubblico un piccolo contributo simbolico di soli 50 centesimi a persona, unicamente per chi vorrà il posto a sedere. PROGRAMMA CALENDARIO SPETTACOLI Piazza Aldo Moro Botteghino ore 20,30 Start ore 21,00 - Spettacoli gratuiti – posto a sedere 50 cent. Mart. 23 luglio “HANSEL E GRETEL” compagnia Granteatrino di Bari Merc. 24 luglio “ROBIN HOOD” compagnia Abruzzo Tu.Cu.R. di Guardiagrele (Ch) Giov. 25 luglio “JAKIL” compagnia Molino D’Arte Altamura (Ba) Ven. 26 luglio “PULCINELLA DALLA BRACE ALLA PADELLA” compagnia Casa delle Arti Conversano (Ba) Sab. 27 luglio “TRANSILVANIA CIRCUS” compagnia Teatro delle Dodici Lune Certaldo (Fi) CALENDARIO LABORATORI Piazza del Popolo dalle ore 18,00 alle 20,30 – gratuito Ven. 26 luglio “LABORATORIO CREATIVO DI COSTRUZIONE: OGGETTI VOLANTI” a cura di Artingioco Ludobus di Napoli Sab. 27 luglio “LABORATORIO CREATIVO DI COSTRUZIONE: BOLAS E LABORATORIO DI PICCOLO CIRCO” a cura di Artingioco Ludobus di Napoli. “Burattini al Chiaro di Luna” Compagnia Teatrale - Associazione Culturale Direttore artistico Massimiliano Massari Sede legale: Via Santa Maria La Nova, 34 70014 Conversano (Ba) P.IVA 05686390724 Tel. / Fax 080.2376965 Cell.328.9111178 - 339.4984931 burattini@tele2.it www.casadellearti.it