Fiera del Fischietto in Terracotta di Rutigliano 2020: ''La Josa – Arte e Musica''

Frakasso Blog e Room 70018 sono orgogliosi di presentare la 2ª edizione de «La Josa».

«La Josa» è un’espressione dialettale nostrana molto frequente nel lessico colloquiale che indica «Baccano», «Caos». Ed è proprio nel clima di chiasso e di festa della prima vera festa rutiglianese dell’anno, che vi invitiamo a vivere tre giorni di “rumore” tra spettacoli musicali, mostre d’arte, luci e proiezioni. Tutto nella cornice della folkloristica Fiera del Fischietto in Terracotta di Rutigliano.

Durante la tre giorni culturale-musicale, Palazzo San Domenico, cuore pulsante della Fiera del Fischietto in Terracotta, accoglierà per la prima volta le opere “Promessa d’Amore” dell’artista Vito Moccia; “Fischio Matto”, scacchiera in Terracotta dell’artista Francesco Laforgia ed i live musicali di “Indiferenti” e “Molla”. Naturalmente il tutto condito da mostre d’arte,

PROGRAMMA

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 18:30

Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta

La Josa: Storie su Tela – Promessa d’Amore

Una enorme tela per dare continuità a “La Burla”, presentata ufficialmente durante la prima edizione de «La Josa» durante la Fiera del Fischietto in Terracotta 2019. Una tela per ricordarci chi siamo, una tela per raccontarci, una tela per rendere immortale i colori e l’allegria della Fiera del Fischietto in Terracotta di Rutigliano.

Interventi:

Maria Luisa Pasqualicchio

Vito Moccia – Artista

Dialoga con l’artista il giornalista Gianluca Giugno

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 18:30

Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta

La Josa: Gallo Matto

E se i fischietti di Rutigliano prendessero vita di notte come nel film “Una notte al Museo”? Immaginiamoli radunarsi su una scacchiera e battersi in una grande ed armonica coreografia su caselle bianche e nere. Non riuscite ad immaginarlo? Nessun problema, ci ha pensato Francesco Laforgia!

Interventi:

Prof.ssa Rosanna Bianco – Docente di Storia dell’Arte Medievale dell’Università degli Studi di Bari

“Il gioco degli scacchi tra Oriente ed Occidente”;

Gianluca Giugno – Giornalista.

Al termine della presentazione si terrà una partita inaugurale sulla scacchiera in terracotta a cura del “Circolo Scacchistico Nojano”.

17 gennaio 2020, ore 21:00 – 23:00

Chiostro Palazzo San Domenico

La Josa: Live Music

Non può certo mancare il live tra le mura e le arcate del Chiostro di Palazzo San Domenico. È stato un convento, una prigione, un tribunale ed un municipio ma, per una sola notte, si trasformerà in un prezioso carillon con musica, luci e proiezioni.

Si esibiranno:

Indiferenti - Indie Pop Rock

Molla – Cantautorato