Al Multicinema Galleria il film "Caravaggio. L'anima e il sangue"

Una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K che offre una percezione quasi tattile delle oltre 40 opere trattate nel film. Dedicato a uno degli artisti più controversi e amati al mondo, il film fa intraprendere allo spettatore un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, pittore geniale e contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi.

CARAVAGGIO. L'ANIMA E IL SANGUE

Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio Ore 16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.45