Finardimente, Eugenio Finardi e la sua band in tour a Gustiamola

Sabato 28 dicembre alle 22.00 sul palco natalizio di Mola di Bari, un concerto imperdibile di un artista che ha saputo mutare forma e che ha vissuto ed espresso la contemporaneità rompendo a più riprese gli schemi della musica italiana.

Eugenio Finardi propone un interessante concerto-racconto in formazione semiacustica che tra musica e parole ripercorre i punti salienti del suo repertorio tra grandi classici e brani inaspettati.

A Rainews parlando dello spettacolo ha dichiarato “Porto sul palco l’uomo e l’artista per capire fino a che punto coincidano”



FINARDIMENTE: una parola composta che è insieme un avverbio, un nome, un verbo. Tre modi per rispondere al dubbio su cosa sia la Verità nell’Arte. Questo lo show tra musica e parole di Eugenio Finardi nel quale il cantautore cercherà di svelare la sua verità dietro ogni forma di rappresentazione artistica con un racconto sincero e sfacciato delle emozioni di intere generazioni e ovviamente la sua musica!

Da performer eccellente, Eugenio si sentirà anche libero di improvvisare lasciandosi influenzare dall’atmosfera e dalle suggestioni del pubblico.

Sul palco insieme a lui, Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre, Claudio Arfinengo alle percussioni e Federica Finardi Goldberg al violoncello.



Il buon gusto, non mente!