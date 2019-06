Torna la V edizione di “Flatatùm”, il festival bandistico della città di Bitonto

Parte la V edizione del festival bandistico “Flatatùm” promosso dall’associazione musicale culturale “Davide delle Cese”, che si inserisce – grazie al co-finanziamento del Comune di Bitonto – nell’ambito dei festival culturali cittadini. La banda da sempre ha rappresentato la massima forma di “democrazia musicale” perché vicina al popolo, animatrice di strade e piazze con sincera allegria. Ed è proprio il nome del festival “Flatatùm”, appunto, che rievoca la rappresentazione simbolica dell’essere umano, fatta di battito – affidato al rimo delle percussioni – e respiro, vento, anima – emesso per suonare gli strumenti a fiato .

Giovedì 20 giugno si comincia alle 18.30 con “U Sciaraball” di Vito Guerra: una parata per le vie della città ed esibizioni in piazza Padre Pio, presso la rotonda della Villa Comunale, in piazza Cattedrale e piazza Cavour. Ed è proprio qui che, alle 21, si esibirà sulla Cassarmonica “La banda De André”. La voce di Pantaleo Annese, la chitarra di Vito Vilardi e l’ensemble dell’orchestra di fiati “F. Peruzzi” città di Molfetta – diretta dal maestro Michele Consueto –, ci accompagneranno a riscoprire le canzoni dell’artista genovese.

Venerdì 21 giugno oltre a festeggiare l’arrivo dell’estate, il giorno più lungo dell’anno, in tutta Europa si festeggia la giornata della musica. Festeggeremo con un giro per le vie della città con la “Bassa musica città di Bitonto” di M. Tarantino; a seguire l’orchestra di fiati S. Cecilia di Modugno. Alle 18.30 ci sarà la parata per le vie del centro, mentre alle 19 sulla Cassarmonica i fiati si uniranno per un concerto di marce sinfoniche della tradizione pugliese. Alle 20 appuntamento clou con i ragazzi della Rete Organizzazioni Area Disabilità (ROAD) che si esibiranno sul campo di calcio in via Togliatti per la Festa della Musica.

Sabato 22 giugno sarà la giornata dedicata alle donne: per la prima volta in Puglia si esibirà la Banda Musicale “Donne in Musica” Città di Rombiolo, in arrivo direttamente dalla provincia di Vibo Valentia. Le musiciste, dirette dal maestro Irene Larosa, alle 18.30 faranno una parata in città per poi fermarsi, alle 19.30, sulla Cassarmonica per il concerto. A seguire, dalle 20, per le vie e le piazze principali di Bitonto la “Dixifrixi”, la “Quattroperquattro Street Band” e la “Euroband” di Altamura animeranno con le loro notevoli performance artistiche una serata che si prevede “stellare”, fino a giungere in piazza Cavour alle 22.30 per il raduno finale.

Si termina domenica 23 giugno con un programma all’insegna della tradizione. Ad accompagnarci verso la fine del festival gli immancabili bersaglieri. Si comincia alle 18.30 quando la Fanfara ANB Massafra si esibirà con una parata per le vie della città fino a fermarsi, alle 19, in piazza Cavour per il concerto di marce militari e bersaglieresche.

Alle 20 il “Bandalarga Puglia Festival”, presenterà nella città di Bitonto la Banda di Conversano “G. Ligonzo” diretta dal maestro Angelo Schirinzi. Alla serata prenderà parte anche il mezzosoprano Teresa Tassiello con il coro di voci bianche dell’associazione musicale “G. Ligonzo”.

Di seguito il programma in breve.

GIOVEDI’ 20 giugno

Ore 18.30 “U Sciaraball” con Vito Guerra | Luoghi: piazza padre Pio, rotonda Villa Comunale, piazza Cattedrale e piazza Cavour

Ore 21.00 Spettacolo musicale “La banda De Andrè” | Con: Pantaleo Annese (voce), Vito Vilardi (chitarra), orchestra “F.Peruzzi” città di Molfetta (maestro Michele Consueto)

VENERDI’ 21 giugno

Ore 18 giro per le vie della città a cura della Bassa Musica Città di Bitonto di M. Tarantino; a seguire orchestra di fiati S.Cecilia di Modugno;

Ore 18.30 parata per le vie del centro

Ore 19.00 Concerto di marce sinfoniche della tradizione pugliese

Ore 20.00 Festa della Musica con i ragazzi della Rete Organizzazioni Area Disabilità (Road) – campo di calcio via Togliatti (Bitonto)

SABATO 22 giugno