Fluo party on the beach

Venerdi 10 agosto una festa da non perdere - in riva al mare, sotto le stelle vi faremo cantare e ballare fino a tarda notte.

L'organizzazione della Star Animation e del 12.03 Beach Club questa volta insieme per una notte piena di gioia.

Animazione, Dj set: musica Happy, 80/90, reggaeton.

Modalità di accesso: € 5 con consumazione



12.03 beach club - str. prov.le S. Spirito - Giovinazzo (lido Mamas)

La serata ideale per festeggiare il tuo evento nell'evento.

Info: 348 8791734