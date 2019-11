Al Teatro Mercadante di Altamura in scena Francesco Cicchella in "Millevoci Tonight Show"

Sabato 16 Novembre 2019, alle ore 21,00, al Teatro Mercadante si parlano "millevoci". Per la Stagione teatrale 2019-2020 (rassegna "Music All") è in scena il camaleontico artista Francesco Cicchella, con lo spettacolo "Millevoci Tonight Show" (di Francesco Cicchella, Riccardo Cassini, Vincenzo De Honestis, Gennaro Scarpato).

Con: Paco Ruggiero - Tastiere e Direzione musicale; Emilio Silva Bedmar – Sax; Sebastiano Esposito – Chitarre; Gino Giovannelli – Pianoforte/Tastiere; Umberto Lepore - Basso elettrico/Contrabbasso; Elio Severino - Batteria

Regia di Gigi Proietti

Produzione Best Live

Un vero show comico-musicale nel quale il camaleontico artista mostra tutte le sue doti di comico, cantante ed intrattenitore. Il titolo, che strizza l’occhio al celebre varietà televisivo degli anni ’70, è quanto mai emblematico. Le mille voci a cui fa riferimento sono quelle che Cicchella porta sul palco, facendo vivere una moltitudine di personaggi e giocando continuamente con la sua vocalità anche quando veste i panni di se stesso. Sul palco, infatti, oltre alle celebri parodie televisive del comico (Massimo Ranieri, Michael Bublé, Gigi D’Alessio etc.), che rientrano tra i momenti più esilaranti dello spettacolo, diversi numeri da vero showman, che proiettano il pubblico in un viaggio assolutamente ironico e giocoso attraverso il mondo della musica, condotto in maniera sorniona da Cicchella, il quale si dimostra capace di impressionare e divertire il pubblico, spiazzandolo continuamente con numeri caratterizzati allo stesso tempo da grande spessore musicale ed artistico, ma anche da devastante forza comica. Il performer fa apprezzare le sue doti canore passando da Stevie Wonder a Pino Daniele, da Michael Jackson ai Maroon 5, da Bruno Mars a Tiziano Ferro, senza mai prendersi troppo sul serio ed offrendo sempre allo spettatore un nuovo punto di vista, originale ed ironico, dal quale partire per giocare con la musica.

Info: 080.3101222 - www.teatromercadante.com - Box office: via dei Mille 159 Altamura