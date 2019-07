A Bitetto la presentazione del libro ''Vita e amori di Domenico Modugno''

Continua il grande successo di “Meraviglioso”, il libro che da ben cinque anni appassiona il pubblico che ama le canzoni e la vita del grande Domenico Modugno. L’Autore, accompagnato nel suo racconto dalla voce e chitarra di Domenico Mezzina, si immedesima in un Modugno stanco e malato che ripercorre tutta la sua vita a ritroso chiedendosi se poi è stata veramente così meravigliosa. “Una dopo l’altra, mentre scrivevo, le parole per raccontare mi apparivano sullo schermo, come fossero state sempre dentro di me, in attesa del loro tempo e in pochi giorni sono nati questi racconti che parlano di lui, della sua Puglia, della sua musica, della sua vita e, forse, anche della mia.”

La reading si conclude con gli ultimi istanti della vita del grande cantante.

L’evento organizzato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Bitetto, Luisa Palmisano, con la collaborazione del presidio del Libro di Bitetto e della Parrocchi San Michele Arcangelo.

Vita e amori di Domenico Modugno in 12 canzoni di Fulvio Frezza

Mercoledì 10 luglio, ore 20.00

Bitetto - Sagrato della Cattedrale