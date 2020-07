From 360° - Viaggio nei sapori

From - Bontà da tutta Italia apre le porte della sua casa per invitarti a vivere un'esperienza di gusto a 360°.



Ad accompagnarci in questo viaggio sensoriale, i nostri partner:

- Raimondello (capocollo di Martina Franca)

- Ruliano (prosciutto crudo di Parma 24 mesi)

- De Maggi (formaggi toscani)

- Il fiorino (formaggi Riserva del Fondatore)

- Cantine Cardone (vini)

- Peroni

al nostro fianco sin dall'inizio della nostra avventura.



Una serata all'insegna delle eccellenze gastronomiche artigianali con banchetti dedicati alla degustazione di prodotti unici, in un viaggio di sapori tra le sfumature e i contrasti delle migliori produzioni tipiche nostrane.



Start ore 19:30

Ticket 5€ comprensivo di un piatto di degustazione + un calice di vino o un bicchiere di birra.



Prenota qui il tuo ticket: bit.ly/registrazione_from360



N.B. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e delle norme di distanziamento sociale previste. Sarà possibile accedere esclusivamente previa prenotazione‼