Fuori di menu'

Giovedì 20 giugno dalle ore 19.30 avrai l'occasione di provare il nuovo Menu estivo dei Ristoranti di Eataly Bari: per l'occasione, solo per quella sera, avrai la possibilità di provare tutte le novità del nostro chef con uno sconto del 20% su tutto il Menu!



Tantissimi i piatti tra cui scegliere, dai primi di mare alla pasta alla Norma rivisitata, dalle nuove farciture dei panzerotti ad antipasti tipicamente estivi.



Le novità del menù estivo:

- Tra gli antipasti:

polpo e patate e fave e cicorie d’estate

- Tra i primi:

Tagliolini con crema di zucchine, baccalà mantecato e crumble di tarallo; cacio e pepe d’aMare; la panzanella pugliese dalla versione classica alla rivisitazione con tartare di tonno fresco; l’interpretazione pugliese del grande classico della cucina siciliana, la Pasta alla norma con le orecchiette integrali fatte a mano del Pastificio “De Nicolo Pastai”.

Ed Anche i panzerotti cambiano le loro farcie...



Non perdere questa occasione!



Prenotazione obbligatoria al numero 080 6180401!