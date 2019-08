Tra degustazioni e 'gelati sospesi': a Bitonto arriva il Galà dedicato al dolce più amato dell'estate

Il dolce più amato dell’estate sarà celebrato venerdì 23 agosto a Bitonto con l’evento “Galà del Gelato”.

L’iniziativa, ideata da Gal Nuovo Fior d’Olivi e dal Comune di Bitonto, permetterà all’intera città di diventare una gelateria a cielo aperto.

Ben 14 sono infatti le attività del luogo che hanno accolto la sfida: Hegemony Ice, U cafe ‘je infinito, Yogorino, Caffetteria Cavour, Bar stazione, Amado Mio, Bar Popolare, Pasticceria Salierno, Smic, Crema e Cioccolato, Bar Vittoria, Bar Ignomeriello, Bar Qahve’ e Ristorante “Il Patriarca”.

Con il ticket del valore di 5 euro, acquistabile dalle 19 alle 23 dall’info point allestito nei pressi del Torrione Angioino, i golosi partecipanti potranno assaggiare i vari gusti offerti (ognuno vale 1 euro), tra cui anche quello particolare all’olio extravergine di oliva, o una “specialità” del valore di 5 euro.

Nel corso della serata, si potrà anche aderire all’iniziativa “Gelato sospeso”. Come l’antica tradizione napoletana legata al caffè, chiunque potrà regalare un sorriso ad un bambino di famiglie in difficoltà economica, lasciando un’offerta in un vaso trasparente messo a disposizione dalle attività aderenti.