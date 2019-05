game experience al museo: il collezionista

Ultima replica della stagione!

Il Collezionista al Museo Civico Bari.



Dopo il debutto di febbraio e le repliche di aprile e marzo, arriva l’ultimo appuntamento della Crime Story al museo firmata Filmonauti e Tou.Play.



Il celebre Jacques Sauniére è conosciuto come “Il Collezionista”.



Giunto a Bari per una esposizione privata è stato trovato esanime nella salaprincipale del Museo Civico Bari.

Inizia così la game experience che si terrà nel Museo Civico di Bari domenica 26 maggio a partire dalle ore 10.00.



La storia celebra il cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci e lo fa immergendo i partecipanti nella storia del delitto: la Polizia locale indaga dopo che il party esclusivo e dedicato alla classe dirigente barese sfocia in un efferato delitto.



Senza svelarsi, mantenendo un profilo basso, entra in gioco il Governo Ombra: un’organizzazione che segretamente ricerca la Verità.



I partecipanti sono investigatori reclutati dall’organizzazione che, divisi in squadre formate al massimo da cinque elementi, setacciano metro per metro i tre piani del Museo Civico alla ricerca di una pista lasciata dalla vittima.



Il Governo Ombra si preoccupa dei suoi membri e per questo motivo, anche i più piccoli avranno un ruolo. Alcuni indizi hanno la forma di trottole colorate che solo l’occhio attento di un innocente può scovare.



Il percorso parallelo è dedicato a tutte le coppie e le famiglie che vogliono iniziare i loro figli e le loro figlie al mondo delle mostre e dei musei, senza annoiarli.



Appare chiaro fin da subito che Saunière sapesse a cosa andava incontro: un’intricata serie di indizi da seguire, degna di un ossessivo studioso di Leonardo Da Vinci, è la sua ultima testimonianza.



La presenza del curatore parigino a Bari, la sua morte improvvisa e il coinvolgimento del Governo Ombra sono tre coincidenze che determinano un fatto certo: l’Occhio Reale, l’organizzazione segreta che minaccia la Verità, è invischiato in questa faccenda.



Per dipanare la nebbia sul misterioso crimine che ha scosso i partecipanti alla festa, i giocatori dovranno aguzzare vista e ingegno.

La squadra più attenta e che riuscirà a portare a termine l’indagine vincerà un gustoso aperitivo offerto da Fleet Save Games presso le Officine Clandestine, ormai storico partner delle Game Experience nella città di Bari.



L’iniziativa è realizzata grazie ad una misura della Regione Puglia, finanziata con i Fondi Sociali Europei per l’occupazione giovanile, con la partnership di BGeek, organizzatore della mostra temporanea allestita all’interno del Museo Civico in vista della convention in Fiera del Levante, Comune di Palo del Colle, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e Impact Hub.



“Il Collezionista” ha una durata di circa 90 minuti e il biglietto di ingresso alla Game Experience consente anche l’accesso a tutte le aree del Museo Civico per ammirare le sue collezioni permanenti che raccontano il XX secolo, tutto il 1900, dal punto di vista della Città di Bari, dei suoi principali protagonisti e della produzione culturale che ha visto fiorire la classe dirigente attuale.

Per giocare basta uno smartphone carico e una connessione ad internet, previsto un percorso di gioco parallelo pensato per i più piccoli.



L’occasione è ghiotta per passare una domenica mattina in famiglia o tra amici e amiche, in un ambiente stimolante e culturale, passeggiando per la città vecchia e scoprendo questa gemma incastonata tra le mura del borgo che è il Museo Civico di Bari.



Terra di Mezzo, TnT - Tap and Table e Officine Clandestine sono partner del

progetto.



COSTI

ingresso INTERO 15

6 - 12 - ridotto 6

0 - 6 non pagano



Promo famiglia: 45 € per l'intera squadra di 5 giocatori.



Con il codice sconto COMMUNITY l’ingresso è di 5 euro!

Con il codice sconto INSTAGRAM l’ingresso è di 10 euro!



Per sapere come ricevere il codice sconto chiama o scrivi al 3460811523



È possibile acquistare i biglietti direttamente al Museo Civico di Bari e prenotarsi

al numero 3460811523, sia telefono che messaggi WhatsApp.