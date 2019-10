Lo spettacolo 'Gian Burrasca, un irresistibile monello' in scena alla Casa di Pulcinella

Alcune delle pagine del giornalino raccontate con i burattini del Granteatrino e accompagnate dalla musica dal vivo del gruppo Risonanze del Levante.

…uno spettacolo per godere dell’universo bambino apprezzandone la sua spontaneità, la voglia di libertà, di gioco, la fantasia, il coraggio di dire la verità e sorridere del mondo degli adulti...

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 ORE 18.00 Casa di Pulcinella

Granteatrino e Risonanze del Levante

GIAN BURRASCA

un irresistibile monello

liberamente ispirato al libro di Vamba (Luigi Bertelli)

musiche M° Nino Rota

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase

burattini e pupazzi Natale Panaro e Lucrezia Tritone

messa in scena Paolo Comentale

ensemble

Valeria Rucci clarinetto

Gioacchino Visaggi violino

Sabrina Rotondi tastiera

Teatro di burattini e musica dal vivo

età consigliata 4-10 anni

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra la compagnia Granteatrino e il progetto "Risonanze del Levante" giunto quest'anno alla sua 7 edizione. Si tratta di una libera interpretazione del testo di Luigi Bertelli capace di avvicinare bambini e ragazzi al magico mondo della letteratura infantile e della musica.

Alle celebri monellerie descritte nel diario segreto di Giannino Stoppani, Gian Burrasca, rappresentante in questa versione dalle “Teste di legno” si alternano musiche di Nino Rota eseguite dal vivo da giovani studenti musicisti. Nel suo giornalino Gian Burrasca non fa niente di male. Sono solo giochi e piccoli scherzi: ma perché gli adulti non lo capiscono? Dicono sempre che bisogna dire la verità. Gian Burrasca obbedisce, ma….

Perché non bisogna dire alla zia Bettina che è meglio che torni a casa sua perché è insopportabile e rischia di rovinare le feste con i suoi vestiti ridicoli? Tutti in casa lo pensano ma nessuno lo dice! Per fortuna ci pensa Giannino. Perché non dire direttamente al vecchio signor Venanzio che tutti aspettano la sua morte per ricevere l’eredità? E che siccome non si decide mai a morire lo chiamano “vecchio spilorcio, soro rimbambito, spedale ambulante”?

Agli spettatori.... la sorpresa finale.

BOTTEGHINO

Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket

Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo.

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli:

l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche,

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica,

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.



Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.