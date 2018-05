Gianfranco Menzella trio in concerto a Palazzo Pesce

Sabato 18 agosto 2018 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce il sax di Gianfranco Menzella, l’organo hammond di Bruno Montrone e la batteria di Fabio Accardi si danno appuntamento per una serata all’insegna del grande jazz.



Un concerto in Puglia che sarà un affascinante viaggio da Duke Ellington a Count Basie, da Cole Porter a Sonny Rollins, reinterpretati nello stile personale e moderno di Fabio Accardi, diploma in Percussioni classiche presso il Conservatorio Dell’Abaco di Verona, diploma in Jazz et musiquès improvvisèes presso il Conservatorio nazionale superiore di Parigi, prestigiose collaborazioni fra cui la cantante brasiliana Rosalia De Souza, incisioni discografiche e una carriera in giro per il mondo, Gianfranco Menzella, diploma con lode in Sassofono presso il Conservatorio Duni di Matera e in Musica jazz presso il Conservatorio Schipa di Lecce, collaborazioni con artisti e orchestre internazionali, incisioni discografiche e pubblicazioni editoriali, e Bruno Montrone, laurea in Pianoforte jazz con il massimo dei voti presso il Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento con i più grandi jazzisti della scena mondiale e un appassionata attività didattica in pianoforte jazz.



Una serata estiva in compagnia delle celebri song della tradizione americana fra le pietre bianche e la vegetazione esotica della corte interna di Palazzo Pesce.