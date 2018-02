Gigante con "Himalaya" all'Exviri di Noicattaro

Gigante è un progetto che nasce nell’inverno del 2016 da Ronny Gigante, bassista dei Moustache Prawn. Ronny Gigante all’età di 17 anni incide “Surprise Party” con la band di esordio “Can I Go To The Toilet Please”, successivamente arrivano i primi due dischi con i Moustache Prawn, ovvero “Biscuits” nel 2012 ed “Erebus” nel 2015. I Moustache Prawn si affermano da subito come una della band più interessanti del panorama nazionale e non solo, infatti il sound della band, molto internazionale, permette ai Moustache Prawn di travalicare i confini nazionali e di partecipare a festival come: SXSW in Texas, Sziget a Budapest, Reeperbahn Festival ad Amburgo, Liverpool Sound City, Canadian Music Week a Toronto e tanti altri. A ottobre del 2016 parte poi con i Moustache Prawn in Giappone per un tour di 10 date.

Dopo le esperienze accumulate con i precedenti progetti, Ronny Gigante decide di dedicarsi al suo primo disco solista, di cui compone testi e musiche.

Il sound di “Himalaya”, questo il titolo del primo disco di Gigante in uscita il 26 Febbraio, è un mix di folk e new wave, con sfumature post punk ed elettronica, il risultato finale è come se i “Beirut” e il loro ukulele avessero incontrato “Iosonouncane”, e da questo meeting ne fosse scaturito un disco cantautoriale italiano, ma che non suona come i classici dischi italiani. I testi, malinconici alla “Ken il Guerriero”, ma allo stesso tempo pieni di speranza, catapultano l’ascoltatore nell’ambiente immaginario di Gigante, ovvero un mondo freddo distrutto dalle guerre e dai disastri atmosferici dominato dalla legge del più forte e dallo spirito di sopravvivenza. Deserti innevati, fiumi, boschi, montagne, la necessità di unirsi in gruppo per riscaldarsi e andare avanti nella ricerca di qualcosa in cui credere per sopravvivere, sono questi gli elementi principali che creano il mondo onirico e allo stesso tempo reale, di Gigante.

02 Marzo 2017

Gigante संगीत in concerto

"Himalaya" release party

Exviri - Noicattaro (BA)



Ticket ingresso: € 3,00



Apertura porte h 21.30

Inizio concerto h 22.30



Opening act

Violent Scenes

Liuzzi



Exviri spaces

Viale Cimitero, snc

(Contrada Calcare)

70016 Noicattaro (BA)

