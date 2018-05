Gigi D’Alessio in concerto gratuito al Parco Commerciale di Casamassima

Il 18 Maggio il Cuore ti porta a Casamassima (Bari) per il Concerto di Gigi D'Alessio. La sua musica e la sua voce per una notte di "Emozioni senza fine".

Il concerto è totalmente gratuito. L'inizio è previsto per le ore 21.00.

Appuntamento nel parco commerciale di Casamassima, il giorno 18 maggio 2018 nel nuovo sito appena aperto di MONDO CONVENIENZA.